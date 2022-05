Wiele osób wraz z wiekiem stopniowo traci zdolność słyszenia, a do 2050 r. aż 2,4 mld osób będzie miało ubytek słuchu w jakiejś formie. Uszkodzenie słuchu związane z wiekiem jest jednym z głównych czynników wpływających na długość życia z niepełnosprawnością, a także ważnym czynnikiem ryzyka demencji.

Naukowcy z King's College London, Instytutu Karolinska i Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie zidentyfikowali 10 nowych genów związanych z ubytkiem słuchu i określili część ucha, w której występuje ten problem. Wyniki badań zostały opublikowane w "American Journal of Human Genetics".

Nowe badania podają w wątpliwość pogląd, że związane z wiekiem uszkodzenie słuchu pochodzi głównie z komórek rzęsatych. Zamiast tego, naukowcy wskazują na część ślimaka znaną jako prążek naczyniowy (stria vascularis) - to może być nowy cel terapii pomagającej osobom z ubytkiem słuchu.

Reklama

Uczeni przestudiowali analizy genetyczne przeprowadzone wcześniej w ośrodkach na całym świecie na próbkach pobranych od 723 266 osób z 17 badań, u których stwierdzono ubytek słuchu. Zidentyfikowano 48 genów powiązanych z ubytkiem słuchu, w tym 10 nowych wariantów.

Badania wykazały, że ubytek słuchu związany z wiekiem jest spowodowany zmianami w prążkowiu naczyniowym, części ślimaka w uchu, która jest niezbędna do słyszenia. Uzyskane wyniki stanowią podstawę przyszłych badań, które mogą przyczynić się do udoskonalenia metod leczenia ubytku słuchu.

- Nasze wyniki wskazują na 10 nowych genów związanych z utratą słuchu. Badanie to wskazuje na geny, które w przyszłości mogą być wykorzystywane do badań przesiewowych, opracowywania leków, a nawet terapii genowej. Badanie to stanowi solidną podstawę do ostatecznego udoskonalenia metod leczenia ubytku słuchu - prof. Frances Williams z King's College London.

Już od lat 70. ubiegłego postulowano, że prążek naczyniowy może odgrywać rolę w ubytku słuchu u ludzi, ale do teraz brakowało na to molekularnych dowodów.