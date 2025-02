Naukowcy podważyli przekonanie, że kobiety wolą mężczyzn starszych od siebie, odkrywając dokładnie odwrotną tendencję wśród tysięcy kobiet, które uczestniczyły w randkach w ciemno. Po krótkich spotkaniach zarówno mężczyźni, jak i kobiety, oceniali młodsze osoby jako bardziej pożądanych przyszłych partnerów - sugeruje to, że nie tylko mężczyźni cenią młodość w doborze partnera.

Badacze przeanalizowali ankiety wypełnione przez ponad 6 tys. osób, które skorzystały z usług biura matrymonialnego w celu znalezienia potencjalnego partnera na stałe. Wyniki, opublikowane w "Proceedings of the National Academy of Sciences", wskazują, że i mężczyźni, i kobiety, częściej odczuwali większy pociąg do młodszych randkowiczów – przynajmniej po pierwszym spotkaniu.

Globalny trend pokazuje coś innego

Psycholodzy biorący udział w badaniu uznali wyniki za zaskakujące, ponieważ w środowisku akademickim często zakłada się, że globalny trend, w którym mężczyźni są starsi w związkach małżeńskich i konkubinatach, odzwierciedla preferencje obu płci. Paul Eastwick, prof. psychologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis i główny autor badania, stwierdził, że to odkrycie może być zatem "szokujące dla wielu osób", ponieważ mężczyźni zazwyczaj są starsi w relacjach romantycznych, a kobiety na ogół deklarują, że wolą starszych partnerów.

Na całym świecie mężczyźni są średnio o cztery lata starsi od swoich żon. Najmniejsza różnica wieku występuje w Europie i Ameryce Północnej i wynosi mniej niż trzy lata. Największa różnica dotyczy Afryki Subsaharyjskiej, gdzie mężczyźni są zwykle ponad osiem lat starsi od swoich partnerek. W niedawnym badaniu obejmującym 130 krajów nie znaleziono żadnego, w którym heteroseksualne pary miałyby tendencję do tego, by mężczyzna był młodszy od kobiety lub nawet miał ten sam wiek.

Dane amerykańskiego spisu powszechnego pokazują, że w połowie małżeństw mężczyzna jest co najmniej dwa lata starszy od kobiety, podczas gdy tylko w 14 proc. związków to kobieta jest starsza o tę samą różnicę wieku. Jeśli kobiety faktycznie mają skłonność do preferowania młodszych mężczyzn, to dlaczego w większości związków to one są młodszymi partnerkami?

Coś się nie zgadza

Jedna z teorii zakłada, że kobiety mogą początkowo uważać młodszych mężczyzn za bardziej atrakcyjnych, ale związki te z czasem się rozpadają, gdy - jak piszą autorzy - "uwidaczniają się wady młodości mężczyzn". Możliwe jednak, że to mężczyźni po prostu częściej realizują swoje preferencje. Różnica wieku w Europie i USA zmniejsza się od dekad, podczas gdy w regionach o mniejszej równości płci nadal jest większa.

Inną możliwością, jak zauważył Eastwick, jest to, że różnica wieku jest niejako "wbudowana" w pulę randkowiczów od samego początku. Ponieważ chłopcy dojrzewają później, zanim zostaną uznani za odpowiednich partnerów do randkowania, są już starsi. Tymczasem starsze kobiety mogą same wycofywać się z rynku randkowego, "bo nie chcą być pielęgniarką ani portfelem".

Co więcej, osobne badanie z zeszłego roku wykazało, że im ludzie byli starsi, tym bardziej preferowali młodszych partnerów. Jednak podczas gdy mężczyźni od początku wybierali młodsze kobiety, kobiety na początku wolały starszych mężczyzn, zanim w wieku średnim zaczęły preferować rówieśników, a na emeryturze młodszych partnerów.

