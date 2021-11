Naukowcy odkryli nowy rodzaj komórek siatkówki oka

Nowe odkrycie może okazać się przełomowe w naszym rozumieniu centralnego układu nerwowego i wszystkich klas neuronów biorących udział w przekazywaniu sygnału.

- Na podstawie morfologii, fizjologii i właściwości genetycznych, ta komórka nie pasuje do pięciu klas neuronów siatkówki, które po raz pierwszy zidentyfikowano ponad 100 lat temu. Proponujemy, że mogą one same należeć do nowej klasy neuronów siatkówki - powiedział dr Tian.



Nowo odkryte komórki zostały nazwane komórkami Campana. Przekazują one sygnały wizualne z obu typów światłoczułych fotoreceptorów (czopków i pręcików) w siatkówce, ale ich dokładne przeznaczenie jest nieznane. Eksperymenty wykazały, że komórki Campana pozostają aktywne przez niezwykle długi czas - aż 30 sekund - w odpowiedzi na 10-milisekundową stymulację impulsem świetlnym.



Reklama

Zdjęcie Nowo odkryte komórki zostały nazwane komórkami Campana / 123RF/PICSEL

- Uważa się, że w mózgu, komórki o długiej aktywacji są zaangażowane w pamięć i uczenie się. Ponieważ komórki Campana zachowują się w podobny sposób, wydaje nam się, że mogą one odgrywać rolę w wywoływaniu tymczasowej "pamięci" o niedawnej stymulacji - dodał dr Tian.



Odkrycie komórek Campana może poszerzyć naszą wiedzę o przekazywaniu impulsów nerwowych i komórek zaangażowanych w ten proces.