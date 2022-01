Gwiazdy Wolfa-Rayeta to jedne z najmasywniejszych znanych gwiazd. Zamiast wyczerpać zgromadzone we wnętrzu paliwo i wybuchnąć (jak supernowe), wypychają swoje zewnętrzne warstwy za pomocą silnego wiatru gwiazdowego. W ten sposób powstaje otaczająca je mgławica bogata w zjonizowany hel, węgiel i azot, ale bez wodoru. Temperatura powierzchni szczątków gwiazdy wynosi ponad 200 000 K. Nie są one zbyt jasne, bo większość emitowanego promieniowania jest z zakresu ultrafioletu.

Po odrzuceniu zewnętrznych warstw, gwiazda Wolfa-Rayeta nadal jest masywniejsza od Słońca. Tylko kwestią czasu jest, zanim stanie się supernową. Niestety, naukowcy do tej pory nie widzieli widma pierwiastków supernowej, który pasowałby do gwiazdy Wolfa-Rayeta.

Reklama

Niektórzy astronomowie zaczęli nawet zastanawiać się, czy gwiazdy Wolfa-Rayeta w ogóle wybuchają. Koncepcja zakładała, że po odrzuceniu zewnętrznych warstw, pozostałe jądro w końcu zapadłoby się w czarną dziurę. Bez jakiejkolwiek eksplozji.



Najnowsze badania opisane w "Universe Today" wskazują, że przynajmniej niektóre gwiazdy Wolfa-Rayeta kończą swój żywot jako supernowe.

Uczeni przyjrzeli się widmu supernowej znanej jako SN 2019hgp, odkrytej przez Zwicky Transient Facility (ZTF). Widmo supernowej wykazywało obecność węgla, tlenu i neonu, bez wodoru czy helu. Dokładniejsze badania potwierdziły, że linie emisyjne pochodziły z części mgławicy rozszerzającej się od gwiazdy z prędkością ponad 1500 km/s. Oznacza to, że zanim doszło do wybuchu supernowej, gwiazda była otoczona przez mgławicę bogatą w węgiel, azot i neon, ale bez lżejszych pierwiastków (wodoru i helu). Obserwacja ta pasuje do struktury gwiazdy Wolfa-Rayeta.



Jeżeli przypuszczenia zostaną potwierdzone, supernowa SN 2019hgp będzie pierwszym przykładem supernowej Wolfa-Rayeta. Nigdy wcześniej nie wykryto tego typu supernowej. To by oznaczało, że wciąż nie wiemy wszystkiego o kosmicznych eksplozjach.