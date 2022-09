Szczątki zostały odnalezione w Dinosaur Provincial Park w Kanadzie, jest to miejsce bogate w skamieniałości datowane na 77-75 mln lat. W ramach prac związanych z nauczaniem studentów paleontologii dr Brian Pickles z University of Reading oraz dr Phil Bell z University of New England, odnaleźli niecodzienne skamieniałości hadrozaura.

Wydaje się, że w obrębie skały może znajdować się kompletny szkielet tego dinozaura, zatem jest to wręcz istna kopalnia złota dla paleontologów, którzy przyzwyczajeni są do składania szkieletu danego osobnika z wielu fragmentów innych skamieniałości należących do tego gatunku. Ponadto wraz z kośćmi zachowała się część skóry prehistorycznego zwierzęcia. Jest ona całkiem dobrze zachowana, mimo że bezpośrednio oddziaływały na nią siły natury. Co więcej, naukowcy mają nadzieję, że w skale znajdą kolejne fragmenty tej tkanki.

Kolejnym ciekawym aspektem znaleziska jest to, że szkielet należy do nie w pełni dorosłego osobnika. Dr Pickles powiedział: - To bardzo ekscytujące odkrycie i mamy nadzieję zakończyć wykopaliska w ciągu najbliższych dwóch sezonów polowych. Ze względu na mały rozmiar ogona i stopy, prawdopodobnie jest to osobnik młodociany. Chociaż dorosłe dinozaury kaczodziobe są dobrze reprezentowane w zapisie kopalnym, młodsze zwierzęta są znacznie mniej powszechne. Oznacza to, że znalezisko może pomóc paleontologom zrozumieć, w jaki sposób hadrozaury rosły i rozwijały się.-

Istnieje także szansa, na to, że skamieniałe szczątki należą do nowego gatunku zwierzęcia, co jest prawdopodobne, m.in. ze względu na to, że do tej pory odkryto już ponad 60 gatunków hadrozaurów. W oświadczeniu wydanym przez University of Reading można także przeczytać: "Identyfikacja dokładnego gatunku dinozaura kaczodziobego będzie możliwa tylko wtedy, gdy zostanie odkryta czaszka. Biorąc pod uwagę wielkość i zachowanie tego okazu, pełne przygotowanie go do badań i ekspozycji może potrwać kilka lat."

Zdjęcie Przykład czaszki hadrozaura - Saurolophus angustirostris / Didier Descouens/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International / Wikipedia

Dinozaur kaczodzioby, czyli hadrozaur

Hadrozaury były najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupą dużych kręgowców, które istniały w późnej kredzie. Zamieszkiwały one tereny ówczesnej Laurazji. Zwierzęta te miały od 7 do 12 m długości i ważyły około trzech tony. Cechą charakterystyczną była budowa ich czaszki, otóż kości rostralne były spłaszczone i bocznie rozciągnięte, co nadawało im wyraźny wygląd kaczki. Niektóre gatunki należące do hadrozaurów posiadały także masywne grzebienie na głowach. Ich tylna część jamy ustnej posiadała tysiące zębów nadających się do mielenia roślinnego pokarmu przed jego spożyciem.