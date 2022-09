Ile kosztuje iPhone 14? Ceny w Polsce takie, że nie zamienię cię na lepszy model

iPhone 14 i iPhone 14 Max w pięciu kolorach

Najnowszy iPhone 14 oraz nieco większy iPhone 14 Max z wyglądu mocno przypominają iPhone’a 13. Wersja podstawowa ma 6,1-calowy wyświetlacz OLED Super Retina XDR, natomiast 14 Max ma ekran o przekątnej 6,7 cala. W obydwu telefonach zastosowano czip A15 Bionic, którego znamy z poprzedniej wersji iPhone'a, jednak został on ulepszony. iPhone'y będą miały 6 GB RAM-u.

Aparat w iPhonie 14 oraz 14 Max ma 12 MP i przesłonę f/1,5. Posiada automatyczną stabilizację obrazu, tryb portretowy oraz nocny, obsługuje Flesz True Tone z trybem Slow Sync, inteligentny HDR i Deep Fushion. Do dyspozycji użytkownika są też znane już style fotograficzne. Nagramy nim wideo w HDR z Dolby Vision w rozdzielczości do 4K, a także wideo w zwolnionym tempie w jakości 1080p. Także aparat przedni w obydwu modelach ma 12 MP, ale zmieni się jego przesłona - na f/1.9 i jest to dobra wiadomość, a dodatkowo ma autofocus.

iPhone’y 14 i 14 Max mają oczywiście FaceID, obsługują Apple Pay, sieć 5G, Wi-Fi 6E, a także Bluetooth 5.0 i eSIM. Smartfony są także wodoodporne i pyłoodporne. Dodatkowo wykryją także wypadek, co jest nową funkcją w sprzętach Apple.

Podstawowe wersje iPhone’ów możemy kupić w pięciu wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, jasnoniebieskiej, czerwonej oraz fioletowej.

Cena iPhone'a 14 zaczyna się od 5199 zł, a iPhone'a 14 Plus od 5899 zł.

Tegoroczne iPhone’y 14 Pro są naprawdę premium

Zdjęcie / Apple / Informacja prasowa

Tak jak przewidywano, najwięcej zmian w modelach przyniosły wersje Pro, czyli iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. Co jako pierwsze rzuca się w oczy, to brak znienawidzonego przez użytkowników notcha. W jego miejsce zastosowano podłużną wyspę w kształcie fasolki. I co ciekawe - jest dynamiczna. Na bieżąco wyświetli różne informacje, takie jak aktualnie słuchany album muzyczny i inne.

iPhone 14 Pro ma wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala, natomiast iPhone 14 Pro Max 6,7 cala. Oba to OLED Super Retina XDR z częstotliwością odświeżania 120 Hz. W telefonach umieszczono najnowszy, szybki czip A16 Bionic i będą miały 6 GB RAM-u.

Po raz pierwszy debiutuje aparat główny z 48 MP z przesłoną f/1.78. Użyjemy też obiektywu szerokokątnego z przesłoną 1.78 oraz ultraszerokokątnego z przesłoną f/2.2 i oba z 12 MP. Smartfony posiadają automatyczną stabilizację obrazu oraz znane już nam funkcje, takie jak Flesz True Tone, inteligentny HDR, tryb nocny i portretowy, Appple ProRAW, a także galerię stylów fotograficznych. Nakręcimy też nimi filmy z Dolby Vision w 4K. Również przedni aparat jest lepszy niż w poprzednich modelach, bo choć ma 12 MP, to zmienia się zastosowana przesłona na f/1.9.

Oba modele obsługują sieć 5G, Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.0. Mają FaceID, Apple Pay i są wodoodporne, a także pyłoodporne. Wersje pro obsłużą także nową funkcję, jaką jest Always-on display. Te urządzenia wykryją również wypadek.

Telefony są również dostępne w czterech wersjach kolorystycznych: grafitowej, złotej, srebrnej oraz fioletowej.

Co wcale nie zaskakuje, ale może irytować, to fakt, że Apple w tegorocznych modelach postanowiło pozostać przy porcie ładowania Lightning.

iPhone 14. Ceny w Polsce od 5199 zł

Ile kosztuje iPhone 14?

128 GB: 5199 zł

256 GB: 5899 zł

512 GB: 7199 zł

Ile kosztuje iPhone 14 Plus?

128 GB: 5899 zł

256 GB: 6599 zł

512 GB: 7899 zł

Ile kosztuje iPhone 14 Pro?

128 GB: 6499 zł

256 GB: 7199 zł

512 GB: 8499 zł

1 TB: 9799 zł

Ile kosztuje iPhone 14 Pro Max?

128 GB: 7199 zł

256 GB: 7899 zł

512 GB: 9199 zł

1 TB: 10499 zł