Tim Cook wyszedł na scenę o godzinie 19. czasu polskiego i pokazał nam najnowsze sprzęty sygnowane logo nadgryzionego jabłuszka. Każdy fan Apple, a także zagorzali przeciwnicy tej firmy, zasiedli zapewne przed ekranami, aby zobaczyć urządzenia, które cenowo przyprawiają o zawroty głowy. Zaprezentowaliśmy je także na łamach Geekweeka.

Czas jednak na coś, na co sporo osób czekało - porównanie iPhone'a 13 i iPhone'a 14. Czy te telefony się w ogóle różnią i który warto kupić? Sprawdźmy to.

iPhone 14 vs. iPhone 13. Ten sam ekran

Oba urządzenia mają wyświetlacz Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala. Jest on OLED-owy z technologią HDR i rozdzielczością 2532 na 1170 pikseli przy 460 pikselach na cal. Ma też technologię True Tone, szeroką gamę kolorów i Haptic Touch. Nowa wersja iPhone’a ma zatem dokładnie ten sam ekran.

iPhone 14 vs. iPhone 13. Nowy czip? Poniekąd

Apple przyzwyczaiło nas do tego, że w każdym nowym telefonie jest także nowy czip, w tym roku jednak zdecydowano się zadziałać inaczej. Zarówno iPhone 13, jak i iPhone 14 mają czip A15 Bionic, z tym, że ten w 14 jest nieco lepszy. Różni się 5-rdzeniowym GPU. W iPhone 13 jest 4-rdzeniowe.

iPhone 14 vs. iPhone 13. Czy bateria wytrzyma dłużej?

Tak, ale o godzinę. Nie jest to zatem znacząca zmiana. W obydwu telefonach zastosowano baterię litowo-jonową do wielokrotnego ładowania. Naładujemy je przez zasilacz lub podłączony do komputera przewód USB albo bezprzewodowo ładowarkami MagSafe i Qi.

W iPhonie 13 będziemy odtwarzać wideo przez 19 godzin, w iPhonie 14 - 20 godzin. Większa (ale nadal niewielka) różnica jest w przypadku odtwarzania dźwięku - 13 zrobi to przez 75 godzin, natomiast 14 przez 80 godzin.

Oba telefony są oczywiście wyposażone w złącze Lightning.

iPhone 14 vs. iPhone 13. Jakie aparaty? Zrobimy nieco lepsze zdjęcia

Zupełnie nowy aparat został zastosowany w wersji Pro, natomiast sam iPhone 14 dostał lekko ulepszoną wersję z iPhone’a 13. Dwa aparaty (główny i ultraszerokokątny) mają 12 MP. W iPhonie 13 główny ma przesłonę f/1,6, natomiast w iPhonie 14 f/1,5 - zdjęcia powinny być zatem nieco jaśniejsze na korzyść najnowszego modelu. Oba mają automatyczną stabilizację obrazu, 2-krotny zoom optyczny i maksymalny 5-krotny zoom cyfrowy, Flesz True Tone, Deep Fusion, HDR 4, tryb portretowy oraz nocny, style fotograficzne i różne oświetlenie. W iPhonie 14 zastosowano dodatkowo oprogramowanie Photonic Engine.

Jak można się zatem domyślić, również w kwestii filmów niewiele się zmieni - nagramy nimi wideo 4K z Dolby Vision, natomiast co nowego, to tryb akcji w iPhonie 14, który ma gwarantować bardzo stabilne ujęcia niczym z gimbala.

Również przedni aparat delikatnie się różni na korzyść iPhone’a 14 - przesłona 12 MP aparatu wynosi f/1,9, a dodatkowo w nim również użyto oprogramowanie Photonic Engine. Mamy tu też tryb filmowy, który w przeciwieństwie do 13 działa w jakości do 4K HDR z częstotliwością 30 kl./s.

iPhone 14 jest grubszy i lżejszy od iPhone'a 13. Waga i wymiary

Wymiary telefonów są mniej więcej takie same: wysokość - 146,7 mm, szerokość - 71,5 mm, a różnica pojawia się w grubości. iPhone 13 ma 7,65 mm, a iPhone 14 - 7,80 mm. To oczywiście przekłada się także na wagę urządzeń, ale nie tak, jak byśmy się spodziewali - iPhone 14 jest lżejszy o jeden gram, waży 172 g.

Najnowszy iPhone 14 ma jedną nową funkcję! A nawet dwie...

Tego nikt się nie spodziewał w tym porównaniu. Mamy różnicę i to dość znaczącą. Chodzi mianowicie o funkcję, która zadebiutowała w ramach wszystkich nowych iPhone’ów i jest to wykrywanie wypadków samochodowych. Co więcej - najnowsze urządzenia będą mogły się łączyć z satelitą, dlatego do połączeń alarmowych nie będziemy potrzebowali zasięgu sieci komórkowej.

Oba telefony mają oczywiście FaceID i możliwość płacenia iPhonem w sklepach.

Czy iPhone 13 i iPhone 14 mają 5G?

iPhone'y 13 i 14 obsługują VoLTE, 5G i Wi-Fi 6. W 13 mamy Bluetootha 5.0, za to w 14 Bluetootha 5.3.

Czy najnowszy iPhone 14 jest wodoodporny?

Oba telefony są odporne na zachlapania, wodę, a także pył, zgodnie z normą IEC 60529. Maksymalna głębokość 6 m do 30 minut.

iPhone 14 i iPhone 13 różnią się kolorami

iPhone 13 został zaprezentowany w sześciu opcjach kolorystycznych: zielonej, różowej, niebieskiej, północy, księżycowej poświaty oraz czerwonej (Product RED).

iPhone 14 ma natomiast już pięć kolorów: jasnoniebieski, fioletowy, północny, księżycowa poświata oraz wyraźnie bardziej nasycony czerwony (Product RED).

Czy nowy iPhone jest droższy? Tanio nie jest

iPhone 14 kosztuje dokładnie 5199 zł, czyli tysiąc złotych więcej niż jego poprzednik w dniu premiery. Obecnie cena iPhone’a 13 wynosi natomiast 4499 zł - trzeba w tym miejscu zauważyć, że to więcej niż przed premierą najnowszego modelu (poprzednia cena to 4199 zł). Jest to bardzo dziwne zagranie, ponieważ iPhone 13 niczego nie zyskał przez ostatnie dni, skąd więc pomysł na podniesienie kwoty, którą trzeba zapłacić za telefon? Takie działanie ma miejsce nie tylko w Polsce - obserwujemy je w Europie, ale o dziwo nie w Ameryce.

To jak? Różnią się czy nie?

Trochę tak, a trochę nie. iPhonem 14 zrobimy nieco lepsze zdjęcia, na korzyść tego telefonu przemawiają też nowe funkcje, odrobinę ulepszony czip, aparat i (niech stracę) bateria. Czy jednak to wystarczające zmiany, by przenieść się z 13 na 14? Decyzję oczywiście każdy podejmie sam, natomiast wydaje mi się, że nie.