Wrzesień jest bardzo ciekawym miesiącem dla fanów urządzeń firmy z Cupertino. Wczoraj zostały ogłoszone aż cztery modele najnowszych iPhone’ów 14, czyli wersja podstawowa, Plus, Pro oraz Pro Max.

Poza tym zobaczyliśmy także nowe smartwatche: Apple Watch Series 8, Apple Watch SE oraz całkowicie nowe urządzenie, jakim jest Apple Watch Ultra, a entuzjaści słuchania albumów na słuchawkach będą prawdopodobnie chcieli zerknąć na AirPodsy Pro 2. generacji.

Przy okazji prezentacji iPhone’ów 14, firma postanowiła podzielić się również datą premiery najnowszej odsłony systemu operacyjnego dedykowanego na te telefony. Jak się okazuje, iOS 16 wyjdzie już w najbliższy poniedziałek, tj. 12.09.2022 roku.

Czy warto zaktualizować iPhone’a do iOS 16?

Warto! Zwłaszcza ze względu na ulepszenie zabezpieczenia urządzeń, ale iOS 16 przyniesie ze sobą także sporo nowych funkcji - na tyle dużo, że oczywiście nie będę tu wszystkich wymieniać. Co jednak szczególnie zwraca moją uwagę, to nowy, rozbudowany ekran blokady, który spersonalizujemy dowolnie według swoich potrzeb. Dostaniemy też między innymi możliwość cofania wysłania wiadomości oraz ich edycji (obie opcje są ograniczone czasowo), a także planowania wysłania maili i cofania ich wysłania. Swego czasu o systemie było też oczywiście głośno ze względu na dodaną opcję wyświetlania poziomu naładowania baterii, właśnie na ikonce baterii.

Interesujące zmiany dodano również w aplikacji Zdjęcia - będziemy mogli łatwo wykryć powielone fotografie, skopiujemy i wkleimy dokonane zmiany na inne zdjęcia lub serie, a co szczególnie ciekawe, to po przytrzymaniu elementu na zdjęciu, powinien się on wyciąć, a następnie będziemy mogli wkleić obiekt gdziekolwiek chcemy. W apce Zdrowie wprowadzono z kolei kontrolę nad przyjmowanymi lekami, a także powiadomienia o zaburzeniach cyklu menstruacyjnego. Będzie też dostępna nowa aplikacja Freeform (ale nie na samą premierę).

Na jakich telefonach będzie dostępna aktualizacja iOS 16?

iOS 16 będzie dostępny dla użytkowników iPhone’ów 8 i nowszych, a także iPhone’ów SE 2. oraz 3. generacji. Jeśli zatem posiadacie te urządzenia, system zaktualizujecie za darmo. Tę opcję znajdziecie w Ustawieniach.