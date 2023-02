Nie będzie The Last of Us. Pierwsza szczepionka przeciwko infekcjom grzybiczym

The Last of Us, którego filmowa adaptacja odnosi właśnie spektakularny sukces w serwisie streamingowym HBO, kreuje wizję świata zdziesiątkowanego przez pandemię grzybów. I choć jak wyjaśniają twórcy serialu już w pierwszych minutach premierowego odcinka, grzyby generalnie nie mogą przetrwać w wysokich temperaturach ludzkiego ciała, to w świecie gry i serialu za sprawą pewnych mutacji jednemu się to udaje, co pozwala mu infekować i kontrolować umysły. Niemożliwe w rzeczywistości?



Grzybowa apokalipsa? Powstaje pierwsza szczepionka

I tak, i nie. Bo może i nie grozi nam przemiana w "grzybowe zombie", ale naukowcy nie wykluczają kategorycznie tego rodzaju pandemii, szczególnie że istnieje wiele gatunków grzybów, które rozkwitają w cieple naszych ciał. Na ludzki mikrobiom składają się bowiem nie tylko bakterie, ale i populacja grzybów, czyli mykobiom - kilkadziesiąt rodzajów grzybów żyje z nami w symbiozie w nas i choć większość z nich jest względnie nieszkodliwa, to niektóre nie są naszymi przyjaciółmi, zwłaszcza gdy mamy obniżoną odporność.

Istnieje znaczna niezaspokojona kliniczna potrzeba tego rodzaju profilaktyki, a także leczenia, szczególnie wśród osób z obniżoną odpornością. Populacja pacjentów zagrożona inwazyjnymi zakażeniami grzybiczymi znacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat tłumaczy autorka badania, Karen Norris z University of Georgia.