Google ma rok lub dwa. Jeśli nic się nie zmieni, przestanie... istnieć!

Bez sztucznej inteligencji już się nie da

Ostatnie miesiące to prawdziwy boom na sztuczną inteligencję. Ludzie tworzą przy jej pomocy obrazy, grafiki, a także wypracowania. Okazuje się, że boty tekstowe potrafią pisać dość zaawansowane teksty naukowe i podobnego rodzaju treść. Bardzo szybko zaczęto wyszukiwać kolejnych zastosowań dla tej technologii. Ta jest na tyle potężna, że wkrótce będzie w stanie zastąpić wyszukiwarkę internetową.

Można by podejrzewać, że największe obawy przed rozwojem sztucznej inteligencji będą mieć wszelkiej maści preppersi i pesymiści, którzy doszukują się w takich tematach przesłanek do końca świata. W tej grupie znajdzie się też firma Google, która od samego początku mocno obawia się nowych rozwiązań. Nie jest to nic zaskakującego, ponieważ w krótkim czasie mogliśmy zaobserwować prawdziwą eskalację nowych narzędzi, z których wiele jest w stanie realnie zagrozić amerykańskiej wyszukiwarce.

Koniec wyszukiwarki internetowej?

Paul Buchheit znany z m.in. stworzenia Gmaila wypowiedział się na Twitterze na temat wyszukiwarki Google i jej konkurencji ze sztuczną inteligencją. Jego zdaniem, strona wyszukiwań, a więc całe sedno działalności technologii Google może już wkrótce stracić swój sens. Jak przyznał, firma ma może rok lub dwa, zanim jej funkcjonalność stanie się bezużyteczna na rzecz rozwiązań SI.