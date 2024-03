Nie do wiary! Wystarczą dwa dni, żeby czuć się o wiele starzej

Okazało się, że za każdy dzień złego snu ochotnicy czuli się średnio o trzy miesiące starsi, podczas gdy ci, którzy nie zgłosili żadnych złych nocy w poprzednim miesiącu, czuli się średnio o prawie sześć lat młodsi niż w rzeczywistości. Nie było jednak jasne, czy zły sen sprawia, że ludzie czują się starsi, czy odwrotnie.

Kiepsko spałeś? Na pewno czujesz się starszy niż jesteś

W drugim badaniu naukowcy przepytali więc 186 ochotników w wieku od 18 do 46 lat o to, jak starzy się czują po dwóch nocach obfitego snu, podczas których przesypiali w łóżku dziewięć godzin każdej nocy oraz po dwóch nocach, gdy spali tylko po cztery godziny na dobę. Po dwóch nocach ograniczonego snu uczestnicy czuli się średnio o 4,44 roku starsi niż wtedy, gdy wysypiali się wystarczająco dużo.

Poczucie bycia starszym było, co nie jest zaskakujące, powiązane z większą sennością. Badacze zwracają jednak uwagę na fakt, że poza samym poczuciem większej niedołężności, odczucie bycia o wiele starszym niż ma to miejsce w rzeczywistości, może realnie wpływać na nasze zdrowie, zachęcając do niezdrowego odżywiania, ograniczając aktywność fizyczną i zmniejszając chęć do nawiązywania kontaktów towarzyskich i angażowania się w nowe doświadczenia.

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, jak plastyczny jest subiektywny wiek. Jeśli sprawimy, że ludzie poczują się młodsi, być może będą mogli uzyskać związane z tym korzyści, takie jak większa chęć zdobywania nowych doświadczeń oraz bycie aktywnym społecznie i fizycznie. Jeśli chcesz czuć się młodo, najważniejszą rzeczą jest ochrona swojego snu dodaje Balter.