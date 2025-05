Potrzebna ilość snu zależy od wieku i indywidualnych potrzeb organizmu, ale rzadko kiedy w zaleceniach można znaleźć mniej niż 7 godzin. Tymczasem każdy z nas spotkał chyba kiedyś osobę, która przekonywała, że wystarczy jej 5 czy 6 i wstaje rześka jak skowronek. No cóż, naukowcy Chińskiej Akademii Nauk w końcu znaleźli odpowiedź na pytanie, jak to możliwe.

Oznacza to, że funkcjonowała efektywnie na znacznie mniejszej ilości snu, niż zazwyczaj zaleca się dla dorosłych. Po kompleksowych badaniach okazało się, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest mutacja w genie SIK3, potwierdzająca, że to nie tylko styl życia, ale także biologia decyduje o tym, ile snu naprawdę potrzebujemy.

Co ciekawe, to już piąta odkryta mutacja genetyczna, która wpływa na nasze potrzeby snu, co pokazuje, jak wielką rolę odgrywa genetyka w regulowaniu długości odpoczynku. Naukowcy nie ograniczyli się jednak tylko do ludzi, badania przeprowadzono również na myszach, którym wprowadzono tę samą mutację. Gryzonie te normalnie śpią około 12 godzin dziennie, a po edycji genetycznej ich sen został skrócony o pół godziny.