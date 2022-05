Zespół uczonych z CSIC wprowadził do żywych komórek krzemowe chipy o grubości 50 nm, czyli 0,001 grubości włosa. Urządzenia te umożliwiają badanie procesów podziału komórek, a nawet mogą być zaprojektowane w taki sposób, aby zakłócać cykl komórkowy, uniemożliwiając podział i powodując śmierć komórek. Badania te otwierają nowe możliwości eksploracji w dziedzinie nanomedycyny.

Nanochipy mogą być wykorzystywane zarówno jako leki, jak i do badania mechaniki komórek. Modyfikują one normalne funkcjonowanie komórek i mogą powodować ich śmierć, dzięki czemu można je wykorzystać do selektywnego niszczenia określonej populacji komórek, np. komórek nowotworowych, bez wpływu na pozostałe.

- Urządzenia mogą mieć kontrolowane kształty i wymiary w skali mikrometrów oraz nanometrów. W szczególności, wytworzone urządzenia mają kształt gwiazdy o średnicy 22 µm i grubości od 50 do 500 nm. Są one wykonane z krzemu, a ich gwiaździsta geometria przypomina siatkę nanowłókien - powiedział José Antonio Plaza z IMB-CNM-CSIC, koordynator projektu.

Badania te pokazują, jak obiekty fizyczne w sposób mechaniczny zakłócają cykl komórkowy i zmieniają go.

- Utrudnianie lub spowalnianie podziału komórek przez przeszkodę mechaniczną może prowadzić do ich śmierci i mieć kluczowe znaczenie dla przyszłych metod leczenia w medycynie. Nasze badania pokazują, że narzędzia te mogą stanowić nowy punkt wyjścia do badań nad różnymi chorobami, takimi jak nowotwory - dodała Teresa Suárez z CSIC.