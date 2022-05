Zespół uczonych z University of Missouri School of Medicine wykazał, że lek zatwierdzony przez FDA do obniżania poziomu cukru we krwi u dorosłych z cukrzycą typu 2 może również zmniejszać zaburzenia funkcjonowania naczyń krwionośnych związane ze starzeniem się.

Naukowcy początkowo badali rolę, jaką starzenie odgrywa w funkcjonowaniu i sztywności ludzkich naczyń krwionośnych. Następnie oceniali, w jaki sposób leczenie inhibitorem SGLT2 - Empaglifloziną (Empa) - poprawia funkcjonowanie naczyń krwionośnych i zmniejsza sztywność tętnic u starzejących się samców myszy.

- Choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną zgonów osób starszych w Stanach Zjednoczonych. Utrata masy ciała, aktywność fizyczna, terapia przeciwnadciśnieniowa i leki obniżające poziom lipidów wykazały różną skuteczność w poprawie funkcji naczyń krwionośnych i zmniejszeniu sztywności tętnic. Konieczne są jednak dodatkowe metody poprawy zdrowia naczyń krwionośnych u starszych osób dorosłych - powiedziała prof. Camila Manrique-Acevedo.

W badaniu najpierw porównano funkcjonowanie i sztywność naczyń krwionośnych u 18 zdrowych pacjentów w wieku 25 lat z 18 pacjentami w wieku średnio 61 lat. Stwierdzono, że starsi pacjenci mieli upośledzoną funkcję śródbłonka i zwiększoną sztywność aorty w porównaniu z młodszymi pacjentami.

- Nasze wyniki u młodych i starszych dorosłych potwierdzają wcześniejsze dane kliniczne wskazujące na wpływ starzenia się na funkcjonowanie naczyń krwionośnych i sztywność tętnic. Co ważne, udało nam się odtworzyć te dane w modelu gryzoni - dodała prof. Camila Manrique-Acevedo.

W celu zbadania wpływu preparatu Empa na starzenie się naczyń krwionośnych, 72-tygodniowe samce myszy podzielono na dwie grupy. Dwadzieścia dziewięć z nich było karmionych przez sześć tygodni dietą wzbogaconą o Empa, podczas gdy druga połowa otrzymywała standardową karmę. Po przeanalizowaniu obu grup sześć tygodni później badacze odkryli, że u myszy, którym podawano Empę, nastąpiła poprawa funkcjonowania naczyń krwionośnych, zmniejszenie sztywności tętnic i inne korzyści naczyniowe.

- Według naszej wiedzy, jest to pierwsze badanie, w którym badano potencjalną rolę inhibicji SGLT2 w odwracaniu procesu starzenia się naczyń krwionośnych. A nasze wyniki podkreślają potrzebę dalszych badań klinicznych w celu określenia potencjalnej roli inhibicji SGLT2 jako narzędzia terapeutycznego do opóźniania lub odwracania starzenia się naczyń u ludzi - wyjaśniła prof. Manrique-Acevedo.