Niezwykle bogaci ludzie są... przeciętnie głupsi od tych biedniejszych

Dawid Szafraniak Nauka

Jeżeli brak dużych pieniędzy i sukcesu biznesowego wprawia was w kompleksy, to dajcie spokój. Najnowsze badania nie pozostawiają złudzeń. Grupa najbogatszych osób jest średnio mniej inteligentniejsza od tych nieco biedniejszych. Oznacza to, że w pewnym momencie kariery liczy się coś zupełnie innego od potęgi naszego umysłu.

Zdjęcie Pieniądze a inteligencja. Czy istnieje korelacja? / 123RF/PICSEL