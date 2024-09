Tak polowali neandertalczycy? Wyjątkowy grot włóczni

Ostre narzędzie uzyskano prawdopodobnie poprzez kształtowanie fragmentu kości udowej konia. Czy neandertalczycy specjalnie ubili zwierzę, aby pozyskać kość i wytworzyć z niej grot? Badacze przyznają, że trudno jednoznacznie zweryfikować tę kwestię. Wiadomo bowiem, że neandertalczycy rozłupywali kości upolowanych zwierząt, by dostać się do pożywnego szpiku. Możliwe zatem, że grot wykonano z powstałych w ten sposób resztek, co zwraca uwagę na fakt, że każdy element upolowanej zwierzyny był w jakiś sposób wykorzystywany.

- Odkrycie udowadnia, że przemysł kostny był wykorzystywany przez grupy neandertalczyków w Abric Romaní. To znacząco poszerza naszą wiedzę m.in. w kwestii ich technologii łowieckiej, poprzez lepsze zrozumienie ich umiejętności technicznych w zakresie kształtowania i wykorzystywania kości jako surowca — wyjaśniają badacze.

- Ponadto dowiadujemy się więcej na temat ich zachowań łowieckich, poprzez identyfikację wczesnych włóczni i kostnych elementów broni. Badania te mogą prowadzić do odkrycia dodatkowych informacji na temat wykorzystania zasobów, zachowań technologicznych i strategii przetrwania pierwszych grup ludzkich — dodają naukowcy.

Niezwykłe odkrycie? Nie każdy się zgadza

W opublikowanym na łamach „Scientific Reports” badaniu naukowcy twierdzą, że zastosowane przez nich metody badawcze „oferują wiarygodną identyfikację kościanego narzędzia jako szpic włóczni używanej do pchania lub rzucania”. Ekspert, który nie brał udziału w badaniach, zgłosił swoje wątpliwości co do identyfikacji kostnego ostrza jako grotu włóczni.

- Z jednej strony odkrycie nie byłoby zaskakujące, biorąc pod uwagę, że hominidy na długo przed neandertalczykami wykorzystywały kości - i to do różnych celów. Neandertalczycy też to robili. Neandertalczycy byli jednak mistrzami w wytwarzaniu kamiennych narzędzi i dlaczego mieliby uciekać się do używania cienkiej, miękkiej kości do wykonania grotu włóczni, skoro mieli pod ręką odpowiedni krzemień i inne kamienie. To nie ma sensu. Artefakt mógł mieć inne zastosowanie — skwitował przytaczany przez „Haaretz” prof. archeologii prehistorycznej Ran Barkai, ekspert w dziedzinie technologii i ewolucji hominidów.