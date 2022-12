Zaparowane szkła to zmora wszystkich osób noszących okulary, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy narażeni jesteśmy na duże zmiany temperatur podczas wchodzenia do ciepłych pomieszczeń, ale nie tylko - podczas noszenia maseczek ochronnych okulary parują w każdych warunkach atmosferycznych, podobnie jak w czasie gotowania czy uprawiania sportu. I chociaż środki przeciw parowaniu okularów do pewnego stopnia wywiązują się ze swojego zadania, zasysając i równomiernie rozprowadzając kondensat, to zawsze "lepiej zapobiegać, niż leczyć".

Ten pomysł to złoto. Dosłownie!

Zdecydowanie lepszym wyjściem wydają się więc rozwiązania, które w ogóle zapobiegają parowaniu - wystarczy spojrzeć na zintegrowane elementy do podgrzewania szyb w samochodach. To właśnie dlatego naukowcy ETH Zurich od wielu pracują nad specjalną powłoką rozgrzewającą szklaną powierzchnię, którą można zastosować w okularach - do tej pory stawiali na przewodzenie prądu, ale nowa wersja pokazuje, że absorbujące promienie słoneczne nanocząsteczki wygrywają to starcie.



