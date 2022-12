Jest zysk energetyczny z fuzji jądrowej. Na ten przełom czekaliśmy!

Czemu to takie ważne? Reaktory fuzji jądrowej mają pozwolić produkować tanią i w pełni przyjazną środowisku energię, która w kwestii efektywności bije na głowę paliwa kopalne i odnawialne źródła energii. Co więcej, są bezpieczne i nie generują odpadów promieniotwórczych jak reaktory jądrowe, bo reakcja termojądrowa to zjawisko polegające na łączeniu, a nie rozpadzie pierwiastków, któremu towarzyszy wydzielenie olbrzymich ilości energii.

To właśnie dlatego nad sztucznymi słońcami pracuje wiele krajów, które od lat 50. XX wieku próbują ujarzmić cząstki w silnym polu magnetycznym i przy wysokiej temperaturze, co pozwolić ma uzyskać dodatni bilans energetyczny. I jeśli informacje podawane przez media okażą się prawdziwe, w końcu się udało!

Zdaniem Financial Times w procesie fuzji jądrowej przeprowadzonej w Lawrence Livermore National Laboratory udało się uzyskać 2,5 megadżuli energii, podczas gdy do zasilania laserów zużyto 2,1 megadżula energii, co oznacza zysk energetyczny rzędu 20 proc. (do tej pory najlepszy osiągnięty wynik to starta na poziomie 30 proc.). Co warto podkreślić, obiekt LLNL do syntezy jądrowej składa się z prawie 200 laserów zajmujących powierzchnię trzech boisk piłkarskich, które w celu zainicjowania syntezy jądrowej bombardują małe miejsce wysokimi poziomami energii.



Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na oficjalnie ogłoszenie laboratorium, które na ten moment potwierdza jedynie, że przeprowadziło niedawno zakończony sukcesem eksperyment i analizuje jego wyniki, więc "dokładny zysk energetyczny wciąż jest wyliczany i nie możemy potwierdzić, że tym razem przekroczył on próg".