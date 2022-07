Cukrzyca jest chorobą, którą coraz częściej diagnozuje się u ludzi. Chorzy pacjenci muszą regularnie, codziennie przyjmować leki, co wiąże się z wysokimi kosztami. Jak zauważył gubernator Kalifornii, Gavin Newsom, ceny insuliny bywają ogromne, a ludzie nie powinni się zadłużać, by mieć dostęp do środków leczniczych, które pomogą im przeżyć.

Rozwiązanie problemu

W związku z tym Newsom zapowiedział, że przekaże 100 milionów dolarów z budżetu stanu na próbę rozwiązania tragicznej sytuacji z cenami leków na cukrzycę i ich dostępnością. Można to osiągnąć poprzez produkcję własnej insuliny. Nie ogłoszono, kiedy ta byłaby dostępna albo ile dokładnie ma kosztować. Gubernator zapowiedział jednak, że tak jak obecnie wielu Amerykanów płaci za insulinę nawet 300-500 dolarów miesięcznie, koszt mógłby zmniejszyć się co najmniej o połowę.

Reklama

Rzeczywistość w Polsce

Sytuacja ma się nieco lepiej w Polsce. Część leków jest refundowana. Chorzy jednak nadal w niektórych przypadkach zapłacą 30% ich wartości. Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia ze stycznia 2022 roku przyniosły delikatne obniżki cen, ale wciąż są to dość spore kwoty, które co miesiąc znikają z kont z chorych. Rzecz dotyczy nie tylko insuliny wstrzykiwanej, ale i doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Częściowej refundacji (70%) podlegają też igły do penów - każdemu pacjentowi z cukrzycą przysługują 4 opakowania igieł na rok. Zawartość takich opakowań to 100 sztuk, a dostać je możemy jedynie na receptę.

Poza listą refundacyjną znajduje się większość leków inkretynowych, nowoczesnych, które obniżają poziom cukru wtedy, kiedy ten zaczyna niepokojąco wzrastać. Za tego typu leki pacjent zapłaci nawet 600 zł miesięcznie, co dla wielu będzie ogromnym wydatkiem. Dodatkowo zdarzają się problemy z ich dostępnością w aptekach. Z listy zniknęły także niektóre paski do glukometrów.

Leki przeciwcukrzycowe znacząco poprawiają jakość życia chorych. Bywają także konieczne do tego, żeby w ogóle przeżyć. Ich dostępność powinna być gwarantowana, czy to przez odpowiednią dystrybucję, czy nienadmiernie wysoki koszt, jaki musimy ponieść, aby móc je przyjmować.