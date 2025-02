Otoczony wieczną zmarzliną tunel prowadzi do niezwykle cennych zbiorów nasion z całego świata. Dag Endresen, CC BY 3.0 Wikimedia Commons

Depozyt z tego tygodnia jest kulminacją elementu duplikacji bezpieczeństwa projektu Biodiversity for Opportunities, Livelihoods and Development (BOLD), 10-letniego wysiłku finansowanego przez rząd Norwegii i zarządzanego przez Crop Trust. Państwowe banki danych gromadzą materiał genetyczny, który może posłużyć m.in. do odtworzenia danego gatunku w sytuacjach kryzysowych. Jednocześnie dobrze, gdy same posiadają dodatkową „kopię bezpieczeństwa” swoich kolekcji, a najlepiej, jeśli przechowywana jest w innym miejscu. Wymaga to dodatkowego czasu, wysiłku i przede wszystkim pieniędzy, na co niektóre tego typu instytucje nie mogą sobie pozwolić. Projekt BOLD zapewnił wsparcie techniczne i finansowe 42 partnerom na całym świecie.