Nowo odkryty gatunek cebuli prosto z Himalajów

Rośliny z rodzaju Allium z pewnością nie są obce wszystkim miłośnikom kuchni. Wśród około 1100 gatunków pochodzących z całego świata znaleźć możemy między innymi czosnek pospolity, cebulę zwyczajną, por czy szczypiorek.

Do długiej listy dołączy teraz pochodzący prosto z Himalajów Allium negianum. Osiąga on do pół metra wysokości, a spotkać go możemy wyłącznie od 3000 do 4800 metrów nad poziomem morza.

Kwiaty nowoodkrytego gatunku są ciemnofioletowe, natomiast jadalna część odznacza się czerwonawo-ciemnobrązowy kolorem. Miejscowi bardzo cenią sobie smak warzywa, który uważają za najlepszy na rynku.

Naukowcy obawiają się, że wiele ludzi zechce spróbować teraz, jak smakuje wcześniej nieznany gatunek, przez co w wyniku masowego zbierania zagrożona zostanie dzika populacja tej rośliny.

W związku z tym gdybyście całkiem przypadkiem wybierali się na spacer w Himalaje, nie zbierajcie tego warzywa. Już niedługo z pewnością zawita ono na nasz rynek i wtedy jajecznice przyprawioną solą himalajską usmażycie na cebulce... również himalajskiej.