Nowo odkryty lek chroni neurony przed chorobą Parkinsona

Choroba Parkinsona to najczęstsza choroba neurodegeneracyjna, która dotyka ponad 10 mln ludzi na całym świecie. Chociaż nie ma na nią lekarstwa, powstają terapie, które skupiają się na zwalczaniu objawów motorycznych choroby. Naukowcy z Medical University of South Carolina (MUSC) odkryli nieznaną wcześniej rolę białka Bach1, którego zwiększony poziom odnotowano u osób chorych.

Naukowcy współpracujący z firmą vTv Therapeutics zidentyfikowali inhibitor Bach1, nazwany HPPE, który chroni komórki przed stanem zapalnym i gromadzeniem się substratów stresu oksydacyjnego, gdy był podawany przed lub na początku wystąpienia objawów choroby.



- Jest to pierwszy dowód na to, że poziom Bach1 jest rozregulowany w chorobie Parkinsona - powiedział prof. Bobby Thomas z MUSC.



Co się dzieje podczas choroby Parkinsona?

Podczas choroby Parkinsona, neurony produkujące dopaminę (jeden z neuroprzekaźników) zaczynają obumierać, co powoduje drżenie i zaburzenia innych funkcji motorycznych. Co więcej, wraz z wiekiem neurony ulegają uszkodzeniu w wyniku licznych stanów zapalnych i gromadzeniu się toksyn. Naukowcy wyodrębnili wiele genów, które kontrolują te szlaki - większość przed dwa kluczowe białka: Nrf2 i Bach1. Nrf2 włącza ekspresję ponad 250 genów, które chronią komórki przed stresorami, a Bach1 blokuje aktywację tych genów.



Zespół dr Bobby'ego Thomasa odkrył, że wysoki poziom Bach1 może przyczyniać się do patofizjologii choroby Parkinsona. Aby to potwierdzić, badacze wyłączyli Bach1 w mysim modelu choroby i wykazali, że neurony produkujące dopaminę działały prawidłowo. Aby ustalić, jak wyłączone białko Bach1 chroni neurony przed stresem, uczeni przenalizowali genomy myszy będących modelem choroby.



- To, co znaleźliśmy to fakt, że Bach1 nie tylko tłumi ekspresję genów ochronnych, które są pod kontrolą Nrf2, ale także reguluje ekspresję wielu innych genów nie powiązanych bezpośrednio z Nrf2. Istnieją dodatkowe korzyści z hamowania Bach1 oprócz samej aktywacji Nrf2. Idealnie byłoby stworzyć lek, który hamuje Bach1 i jednocześnie aktywuje Nrf2 - dodał prof. Bobby Thomas.



Naukowcy odkryli kilka potencjalnych kandydatów przyszłych leków chroniących przed rozwojem choroby Parkinsona. Najlepszy z nich - HPPE - funkcjonuje jak idealny inhibitor Bach1, a jednocześnie aktywator Nrf2. Wykazano, że HPPE łagodzi objawy choroby Parkinsona i chroni neurony poprzez włączanie genów antyoksydacyjnych i wyłączanie genów prozapalnych.