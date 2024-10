Nowy program leczenia raka szyjki macicy. Zmniejsza ryzyko śmierci o 40 proc.

Nowy program leczenia zakłada krótką serię chemioterapii, zanim pacjentki z miejscowo zaawansowanym rakiem szyjki macicy, który nie rozprzestrzenił się na inne organy, poddane zostaną standardowemu leczeniu raka szyjki macicy - chemioradioterapii (metoda skojarzonego leczenia nowotworów, gdzie radioterapia i chemioterapia są stosowane jednoczasowo lub sekwencyjnie). Naukowcy zakończyli właśnie długoterminową obserwację pacjentek, u których ją testowano nowy program leczenia, a wyniki opublikowali w czasopiśmie medycznym "The Lancet".

Nowy program leczenia raka szyjki macicy

Do badania zrekrutowano 500 kobiet, które losowo przydzielono do grupy kontrolnej otrzymującej jedynie typową chemioradioterapię lub grupy testującej nowy schemat leczenia, tzn. sześć tygodni chemioterapii karboplatyną i paklitakselem, a następnie standardową radioterapię w połączeniu z cotygodniową cisplatyną oraz brachyterapią, znaną jako chemioradioterapia.

Po pięciu latach 80 proc. kobiet, które najpierw otrzymały krótką serię chemioterapii, nadal żyło, a u 72 proc. rak nie powrócił ani nie rozprzestrzenił się. W grupie leczonej standardowo 72 proc. pacjentek nadal żyło, a u 64 proc. rak nie wrócił ani nie rozprzestrzenił się. Niezależnie od tego, UCL podało, że badanie wykazało 40 proc. redukcję ryzyka śmierci i 35 proc. redukcję ryzyka nawrotu raka, porównując obie grupy przy użyciu innej metody oceny.

Autorzy badania wzywają więc do powszechnego wdrożenia tego schematu leczenia, zwłaszcza że te zaskakujące wyniki można osiągnąć za pomocą powszechnie dostępnych, tanich i zatwierdzonych do stosowania u pacjentów leków. Jak przekonują, niektóre ośrodki onkologiczne już go przyjęły, bo nie ma powodu, aby nie oferować go wszystkim pacjentom poddawanym chemioradioterapii z powodu tego rodzaju raka.