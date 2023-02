Wcześniejsze badania wykazały, że myszy i mężczyźni, którzy naturalnie nie mieli genu sAC, byli bezpłodni, ale poza tym zdrowi, więc zespół postanowił zbadać, czy blokowanie go może działać jako środek antykoncepcyjny. W czasie testów podawali samcom myszy pojedynczą dawkę inhibitora sAC o nazwie TDI-11861, a następnie umożliwiali im kopulację. Jak się okazało, nawet po 52 próbach krycia ani jedna samica myszy nie zaszła w ciążę, a grupa kontrolna zapłodniła w tym czasie ok. jedną trzecią samic.

Co równie ważne, lek działa bardzo szybko i wystarczająco długo, bo hamował aktywność plemników myszy w ciągu 30 do 60 minut i pozostawał w 100 proc. skuteczny do dwóch i pół godziny. Po trzech godzinach niektóre plemniki zaczęły odzyskiwać swoją ruchliwość, a po 24 godzinach myszy zasadniczo wracały do pełnej płodności.

Jeśli naukowcy w kolejnych etapach badań udowodnią, że wyniki przenoszą się na ludzi, w końcu pojawi się nadzieja na skuteczną męską pigułkę. Warto jednak pamiętać, że podobnie jak w przypadku tabletek antykoncepcyjnych dla kobiet, nie chroni ona przed chorobami przenoszonymi drogą płciową - tu niezastąpione pozostają prezerwatywy lub... wstrzemięźliwość seksualna.