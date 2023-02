Ukraińskie Siły Zbrojne, a konkretniej 128. Górska Brygada Szturmowa, znana także jako 128. Oddzielna Górska Brygada Zakarpacka, udostępniła w mediach społecznościowych nagranie dokumentujące "najnowszy rosyjski kompleks EW Palantin zniszczony przez precyzyjny ogień artyleryjski". Tym samym dołożyła własną cegiełkę do rosyjskich strat szacowanych na 14 lutego na - jak podaje agencja prasowa Ukrinform - 139,8 tys. żołnierzy, 3,286 tys. czołgów, 6,5 tys. opancerzonych pojazdów bojowych oraz 2,299 tys. systemów artyleryjskich.



System walki elektronicznej Palantin. Co potrafi?

Zniszczenie systemu walki elektronicznej Palantin ma też symboliczne znaczenie, bo to pierwszy potwierdzony skuteczny atak na to najnowsze rosyjskie wyposażenie, które weszło do służby w 2019 roku (we wrześniu tego roku system zadebiutował podczas ćwiczeń pod Woroneżem, gdzie według komunikatów rządowych "tłumił komunikację radiową wroga i systemy wywiadu elektronicznego na obszarze o szerokości 1000 km"), ale do walki w Ukrainie zostało wysłane dopiero latem ubiegłego roku. Z czym konkretnie mamy tu do czynienia?



