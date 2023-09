Na dnie Rowu Mariańskiego znaleziono zupełnie nowego wirusa, który infekuje bakterie żyjące w najgłębszych i najciemniejszych rejonach oceanu. Wirus polujący na bakterie o nazwie vB_HmeY_H4907 został znaleziony na głębokości 8900 metrów i jest prawdopodobnie najgłębiej wykrytym w historii.

Zdjęcie