Naukowcy dr Joseph Botting i dr Lucy Muir od 2020 roku działają na prywatnym obszarze zwanym Castle Bank, gdzie przez ten czas odkryto ponad 170 gatunków, w tym stanowiące prawdziwą rzadkość, zwierzęta o miękkich ciałach. Jednak duża liczba nowych okazów została odkryta w pobliżu Llandrindod Wells w Powys. Wszystko dzięki temu, że badaczom udało zebrać się pieniądze na specjalistyczny sprzęt do badania skamielin.

Rzadkie skamieniałości

Zdjęcie W środkowej Walii odkryto złoże skamielin, które, jak uważają badacze, stanowi jedno z najważniejszych na świecie / Yang Dinghua/museum.wales / domena publiczna

Jest to jedno z bardzo rzadkich miejsc, gdzie znaleziono zachowane tkanki miękkie i całe organizmy, a nie tylko twarde elementy, takie jak muszle, pancerze czy kości. W związku z tym, że dr Botting i dr Muir nie są pracownikami naukowymi, musieli sobie radzić sami. Dzięki zorganizowanej zbiórce udało im się uzbierać wystarczające fundusze na zakup potrzebnego do badań sprzętu. Wcześniejsze odkrycia pochodzą w większości z okresu kambru, jednak Castle Bank pochodzi ze środkowego ordowiku, czyli około 50 milionów lat później. Dzięki temu odkryciu naukowcy mają nowy wgląd w życie i jego ewolucję w tamtym czasie.

Zbiega się to z „wielkim ordowickim wydarzeniem bioróżnorodności”, kiedy zwierzęta o twardych szkieletach szybko ewoluowały. Po raz pierwszy będziemy mogli zobaczyć, co robiła reszta ekosystemu.

Różnorodność fauny

Wiele ze znalezionych okazów za życia miało albo całkowicie miękkie ciało, albo posiadało twardą skórę lub egzoszkielet. Większość jest raczej niewielka, zazwyczaj osiągały od 1 do 5 mm. Miejsca, w których można znaleźć tego typu skamieliny, są niezwykle rzadkie.

Na świecie istnieje tylko jeszcze jedno takie ordowickie stanowisko, jest to Fezouata Biota w Maroku, gdzie znajdziemy zbliżony poziom szczegółowości.

W Castle Bank zidentyfikowanych zostało wiele najmłodszych znanych grup zwierząt. Są to na przykład opabinia z nosem jak odkurzacz, czy wiwaxia o miękkim, pokrytym łuskami ciele. Jednocześnie mamy tu przykład również najstarszych przykładów zwierząt trochę bardziej zbliżonych wyglądem do nam współczesnych. Jest to osobnik wyglądający prawie jak owad, co może sugerować, że łączy go linia pokrewieństwa z naszym współczesnym okazem. Znaleziono również wszelkiego rodzaju gąbki, pąkle, rozgwiazdy i prymitywnego kraba podkowiastego.

W pewnym sensie jest to prawdziwy wysiłek społeczności, aby ujawnić tę faunę, ponieważ nie bylibyśmy w stanie tego zrobić bez wsparcia dużej liczby ludzi. Nawet większość uniwersytetów nie ma sprzętu, który ostatecznie mogliśmy kupić. Pomimo niezwykłej gamy odkrytych już skamielin, prace dopiero się rozpoczęły. Powiedział dr Botting