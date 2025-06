W środę, 18 czerwca, w Opolu oficjalnie otwarto nowy zakład Nutricia, należący do grupy Danone. To największa i najnowocześniejsza inwestycja tej firmy w Polsce, a także jedyna tego typu fabryka Danone w Europie, specjalizująca się w produkcji żywności medycznej. Koszt budowy przekroczył 250 milionów złotych.

Jeszcze w latach 80. na terenie obecnego zakładu produkowano popularną kawę zbożową Inka - substytut prawdziwej kawy z czasów PRL. Dziś to miejsce symbolizuje zupełnie inny etap rozwoju miasta. Zakład zatrudnia ok. 800 osób, a jego linie produkcyjne są niemal całkowicie zautomatyzowane. Z Opola produkty trafiają do ponad 100 krajów świata, co czyni fabrykę jednym z kluczowych ogniw globalnej sieci Danone.