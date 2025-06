Geologiczna zagadka z Sudanu. Wzgórze z lotu ptaka wygląda jak ludzkie usta

Gdy w 2012 roku satelity Google Earth zeskanowały zachodnią część Sudanu, przypadkiem odkryto coś, co wygląda jak… usta. Z lotu ptaka niezwykłe wzgórze przypomina idealnie zarysowane, lekko zaciśnięte wargi. Ten naturalny fenomen szybko zyskał przydomek "landlocked lips", czyli "śródlądowe usta" i zaczął krążyć w serwisach kartograficznych i mediach społecznościowych. Czym naprawdę jest ta osobliwa formacja i jak powstała?

Sudan to miejsce niezwykłej geologii i wielkich tajemnic

Nie wiadomo, kiedy i jak dokładnie powstało to wzgórze. Nie ma oficjalnej nazwy ani badań terenowych, które mogłyby rozwiać wątpliwości. Wiadomo jednak tyle, że jego struktura sugeruje obecność tzw. dajki, czyli długiej, wąskiej intruzji skalnej, która powstała w wyniku przecięcia magmą (pionowo lub ukośnie) starszych warstw skalnych . Dajki często powstają w wyniku działalności wulkanicznej lub ruchów tektonicznych i są bardziej odporne na erozję niż otaczające je skały.

Kluczową cechą tego wzgórza jest to, że jego centralny "grzbiet", czyli linia, która przypomina zamknięte usta, zbudowany jest najprawdopodobniej z odpornej skały, która nie uległa erozji tak szybko jak skały wokół. To właśnie ta różnica odporności na czynniki zewnętrzne sprawiła, że powstała forma o wyraźnym konturze. Zjawisko to, wbrew pozorom, nie jest aż tak wyjątkowe. Podobne struktury można znaleźć w pustynnych rejonach Nowego Meksyku oraz w północnej Kanadzie, w regionie znanym jako Mackenzie dike swarm.