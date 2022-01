Zespół naukowców poinformował o odkryciu nowego gatunku pasożytów, których obecność zaobserwowano na tarantulach. Te minimalnych rozmiarów zwierzęta rozwijają się w jamach ustnych pająków i powoli doprowadzają do ich śmierci, co pierwotnie zaobserwowali hodowcy tych stawonogów.

Nieznane wcześniej nicienie nazwano "Tarantobelus jeffdanielsi" na cześć amerykańskiego aktora Jeffa Danielsa. W filmie "Arachnofobia" z 1990 roku zagrał on rolę niejakiego doktora Rossa Jenningsa, który zajmował się właśnie zabijaniem pająków. Nie trudno więc domyślić się, skąd inspirację zaczerpnęli badacze.

- Szczerze, jestem zaszczycony wyróżnieniem dla mnie i "Arachnofobii" - skomentował gwiazdor. - Tak naprawdę nic nie osiągnąłeś w Hollywood, dopóki nie zostałeś rozpoznany przez osoby zajmujące się parazytologią - dodał.

Tarantule pod wpływem wspominanych pasożytów zaczynają się dziwnie zachowywać. Przestają jeść, tracą kontrolę na kłami oraz zaczynają chodzić w nietypowy sposób. Wkrótce po tym umierają, chociaż wciąż dokładnie nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje.

Odkryto natomiast, że "Tarantobelus jeffdanielsi" są samozapładniającymi się obojnakami, gdyż każdy osobnik produkuje zarówno plemniki, jak i komórki jajowe. Dożywają one 11 dni, w ciągu których mogą urodzić nawet 160 młodych. Co więcej, żadnego z nicieni nie zaobserwowano w żołądkach tarantuli, w związku z czym występują one zapewne wyłącznie w jamach ustnych.

Prawdopodobnie pasożyty nie żywią się samymi pająkami, tylko bakteriami żyjącymi na nich, co sugeruje skonsumowanie przez nie w laboratorium między innymi bakterii E. coli. Jednak jak to wpływa na paraliżowanie swoich żywicieli? To pozostaje tajemnicą. Całe badanie opublikowano na łamach czasopisma "The Journal of Parasitology".