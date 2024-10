Analiza danych wykazała tysiące dawnych struktur

Luke Auld-Thomas, doktorant na uniwersytecie Tulane w USA i główny autor badania dotyczącego rozpoznania nieznanego miasta Majów w południowo-wschodnim stanie Campeche zaznaczył, że pozyskane w ten sposób dane przetworzył metodami stosowanymi w archeologii i dzięki temu dostrzegł to, czego dotychczas nikt nie zauważył.

Badania monitorowania środowiska przyczyniły się tym samym do pozyskania informacji na temat nieznanego dotychczas starożytnego miasta Majów. Badacz zaznacza, że w okresie jego największego rozkwitu (ok. 750-850 r. n.e.) mogło być ono domem dla nawet ok. 50 tys. ludzi. Eksperci zaznaczają, że "to może być jedno z największych stanowisk archeologicznych dotyczących cywilizacji Majów". Na badanym obszarze odkryto prawie 7 tys. struktur świadczących o gęstym zaludnieniu tego terenu. Wśród nich były piramidy - dwa place ze świątyniami, gdzie Majowie oddawali cześć bogom; obszar, gdzie chowali zmarłych; boiska sportowe, groble, amfiteatry.