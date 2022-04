Naukowcy prześledzili ścieżkę biosyntezy związku zawartego w tymianku i oregano, a wyniki zostały opublikowane w "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)".

- Tymianek i oregano zawierają ważne związki, ale ich ilość jest bardzo mała i ekstrakcja nie wystarczy. Poprzez zrozumienie, jak te związki powstają, otwieramy drogę do inżynierii roślin z wyższymi poziomami tych związków lub do syntezy związków w mikroorganizmach do użytku medycznego - powiedziała prof. Natalia Dudareva z Purdue's College of Agriculture.



Alkohole monoterpenowe - tymol, karwakrol i tymohydrochinon - są związkami charakterystycznymi dla tymianku, oregano i innych roślin z rodziny jasnotowatych. Te wyspecjalizowane metabolity są również cenne ze względu na ich aktywność antybakteryjną i antynowotworową. Teraz naukowcom udało się odkryć ścieżkę biosyntezy tymohydrochinonu.



- Odkrycia te dostarczają nowych celów dla inżynierii związków o wysokiej wartości w roślinach i innych organizmach. Nie tylko wiele roślin posiada właściwości lecznicze, ale związki w nich zawarte są wykorzystywane jako dodatki do żywności oraz do produkcji perfum, kosmetyków i innych produktów - powiedział dr Pan Liao z laboratorium Dudareva.