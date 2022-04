Zespół badawczy zajmujący się modelowaniem klimatu, antropologią i ekologią był w stanie określić, w jakich warunkach środowiskowych prawdopodobnie żyli "archaiczni" ludzie. Aby to ustalić, naukowcy połączyli najobszerniejszą bazę danych datowań różnego rodzaju szczątków i artefaktów archeologicznych z symulacją historii klimatu Ziemi z ostatnich dwóch milionów lat. Symulacja została opracowana na "najnowszym superkomputerze".

Do tej pory wpływ zmian klimatu na ewolucję człowieka był trudny do wykazania ze względu na niewystarczającą liczbę zapisów klimatycznych w pobliżu miejsc zawierających ludzkie szczątki. Naukowcy "ominęli" ten problem wykorzystując symulację komputerową, która brała pod uwagę dostępne badania naukowe.

Takie podejście ujawniło jakie były preferowane warunki środowiskowe dla różnych grup hominidów. W badaniu tym uwzględniono następujące gatunki hominidów: Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Homo heidelbergensis (w tym populacje afrykańskie i euroazjatyckie), Homo erectus i wczesnoafrykański Homo (w tym Homo ergaster i Homo habilis).

"Mimo że różne grupy archaicznych ludzi preferowały różne środowiska klimatyczne, ich siedliska reagowały na zmiany klimatu spowodowane astronomicznymi zmianami w chybotaniu, nachylaniu i ekscentryczności osi Ziemi w skalach czasowych od 21 do 400 tysięcy lat" Axel Timmermann, główny autor badania i dyrektor IBS Center for Climate Physics (ICCP) na Pusan National University w Korei Południowej

Naukowcy w ten sposób odkryli znaczące różnice we wzorcach siedliskowych dla trzech "najmłodszych" grup hominidów (Homo sapiens, Homo neanderthalensis i Homo heidelbergensis). Taki wynik sugeruje, że w ciągu ostatnich 500 tysięcy lat zmiany klimatu (w tym cykle zlodowaceń), odegrały kluczową rolę w określeniu miejsc egzystowania różnych grup hominidów.

Nowe badanie było możliwe dzięki wykorzystaniu jednego z najszybszych superkomputerów w Korei Południowej o nazwie Aleph. Zlokalizowany jest on w siedzibie Instytutu Nauk Podstawowych w Daejeon. Komputer pracował non-stop przez ponad sześć miesięcy, aby ukończyć najdłuższą kompleksową symulację modelu klimatycznego, która pojawiła się do tej pory.

"Model wygenerował 500 terabajtów danych, wystarczająco dużo, aby wypełnić kilkaset dysków twardych" - powiedział dr Kyung-Sook Yun, badacz z IBS Center for Climate Physics, który przeprowadził eksperymenty.

"Jest to pierwsza ciągła symulacja z wykorzystaniem najnowocześniejszego modelu klimatycznego, który obejmuje historię środowiskową Ziemi w ciągu ostatnich 2 milionów lat. Odzwierciedla on reakcje klimatyczne, zanikanie pokryw lodowych, zmiany w poprzednich stężeniach gazów cieplarnianych, a także wyraźne przejście częstotliwości cykli lodowcowych około 1 miliona lat temu" - dodaje dr Yun.

Zdjęcie Fragment symulacji modelu paleoklimatycznego powiązanego z siedliskami hominidów / Institute for Basic Science / materiały prasowe

Naukowcy odkryli interesujący wzór dotyczący pięciu głównych grup hominidów. Wczesne hominidy afrykańskie w okresie 1-2 milionów lat temu (wczesny plejstocen) preferowały stabilne warunki klimatyczne. To ograniczyło ich występowanie do stosunkowo niewielkich, nadających się do zamieszkania terenów.

Z kolei 800 tys. lat temu (środkowy plejstocen) grupa Homo heidelbergensis dostosowała się do znacznie szerszych zasobów żywności, co pozwoliło stać się im "globalnymi wędrowcami". Docierali oni do odległych zakątków Europy i wschodniej Azji.

300-400 tys. lat temu "zakłócenia klimatyczne" w południowej Afryce i Eurazji przyczyniły się do ewolucyjnej "przemiany" z Homo heidelbergensis do Homo sapiens i neandertalczyka.

"Nasze badania dokumentują, że klimat odegrał fundamentalną rolę w ewolucji naszego gatunku. Jesteśmy tym, kim jesteśmy, ponieważ przez tysiąclecia udało nam się przystosować do powolnych zmian klimatycznych" - mówi prof. Axel Timmermann.