Odmłodzili stare myszy, czas na ludzi? Wieczna młodość na wyciągnięcie ręki

Stare ślepe myszy odzyskały wzrok, rozwinęły inteligentniejsze młodsze mózgi i zbudowały zdrowszą tkankę mięśniową i nerkową, a młode myszy przedwcześnie się zestarzały - wszystko to za sprawą serii eksperymentów w bostońskich laboratoriach, gdzie udało się wykazać, że starzenie się jest procesem odwracalnym. Ba, jak przekonuje autor badania David Sinclair z Blavatnik Institute w Harvard Medical School i Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research, może być napędzane w obie strony, tj. zarówno "do przodu, jak i do tyłu".

Starzenie można odwrócić. U ludzi też?

Eksperymenty jego zespołu kwestionują tym samym naukowe przekonanie, że starzenie się jest wynikiem mutacji genetycznych, które osłabiają nasze DNA, tworząc swoiste złomowisko uszkodzonych tkanek, prowadzące nieuchronnie do chorób i ostatecznie śmierci. Autorzy skłaniają się raczej ku teorii nazywanej przez nich "informacyjną teorią starzenia", która zakłada w dużym uogólnieniu, że komórki na skutek różnych czynników po prostu zapominają, w jaki sposób powinny funkcjonować.



To nie śmieci, to nie uszkodzenia powodują, że się starzejemy. Uważamy, że jest to utrata informacji - utrata zdolności komórki do odczytania swojego pierwotnego DNA, zapomina ona, jak funkcjonować - w podobny sposób, w jaki stary komputer może tworzyć uszkodzone oprogramowanie. Nazywam to informacyjną teorią starzenia tłumaczył jakiś czas temu.