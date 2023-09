Ogłosili przełom. Przekształcili agresywne komórki nowotworowe w zdrowe

Jak dowiadujemy się z publikacji w magazynie naukowym Proceedings of the National Academy of Sciences, badaczom udało się pobudzić komórki mięśniakomięsaka prążkowanokomórkowego do przekształcenia się w normalne zdrowe komórki mięśniowe. To rodzaj nowotworu najczęściej występujący u dzieci i młodzieży, który jest agresywny i często śmiertelny, bo wskaźniki przeżycia w grupie średniego ryzyka wynoszą od 50 do 70 procent. Nowe odkrycie to przełom, który może przyczynić się do opracowania nowych metod leczenia tej poważnej choroby, a także doprowadzić do podobnych przełomów w leczeniu innych typów nowotworów u ludzi.

Komórki dosłownie zamieniają się w mięśnie. Guz traci wszystkie cechy nowotworu. Przechodzi z komórki, która chce po prostu urosnąć, do komórki dedykowanej skurczowi. Ponieważ cała jego energia i zasoby są teraz przeznaczone na skurcz, nie może wrócić do namnażania wyjaśnia biolog molekularny Christopher Vakoc z Cold Spring Harbor Laboratory.

Potrafią zmusić raka do zmiany w zdrowe komórki

Naukowcy zbudowali swoje odkrycie na tzw. terapii różnicującej, która okazała się skuteczna w przypadku innych nowotworów. Podczas wcześniejszych badań zauważyli, że komórki białaczki nie są w pełni dojrzałe, podobnie jak niezróżnicowane komórki macierzyste, które nie rozwinęły się jeszcze w pełni w określony typ komórek. Terapia różnicowania zmusza te komórki do dalszego rozwoju i różnicowania się w określone dojrzałe typy komórek.