Ogromna kość z Małopolski zbadana. Szczątki pradawnego stworzenia

W maju br. wędkarz z Małopolski przypadkowo odkrył ogromną kość. Szczątki leżały częściowo zagrzebane na brzegu rzeki Raby, widać było tylko wierzch kości. Wędkarz postanowił zgłosić znalezisko — na miejscu pojawiła się policja oraz OSP Książnice i teren został zabezpieczony.

- Wszystko wskazuje, że na terenie gminy Gdów odnaleziono kość zwierzęcia żyjącego wiele setek, a nawet tysięcy lat temu! — podało wtedy OSP Książnice.

Wędkarz z Małopolski znalazł zagadkową kość. Są wyniki badań nad szczątkami

Informację o odkryciu przekazano do Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, który przekazał, co dalej. Ustalono sposób zabezpieczenia kości, a niedawno przeprowadzone zostały jej badania. Wyniki są jednoznaczne — kość, która od początku kojarzona była z prehistorycznymi stworzeniami, rzeczywiście należała do jednego z nich. Są to bowiem szczątki mamuta i liczą ok. 13 tys. lat.

Mamuty zamieszkiwały w plejstocenie spory obszar, także tereny obecnej Polski, co widać po śladach znajdowanych co jakiś czas w różnych częściach kraju. Kość odkryta w Książnicach to tylko jeden z licznych przykładów tego typu znalezisk.

Zdjęcie Mamuty wyginęły dawno temu. Co jakiś czas odnajdywane są ich szczątki. / 123RF/PICSEL

Znaleziona w Małopolsce kość należała do prehistorycznego stworzenia. To kość mamuta

Między innymi właśnie na terenie Małopolski odnajdywano już wcześniej ślady mamutów, zarówno podczas badań archeologicznych, jak i przypadkiem. Przykładem jest choćby słynne stanowisko w Krakowie, gdzie odkryto kości zwierząt upolowanych przez łowców zamieszkujących te ziemie około 27-29 tys. lat temu. Na obszarze stanowiska udokumentowano szczątki ok. 113 tych zwierząt. Co natomiast udało się ustalić na temat kości znalezionej przez wędkarza nad Rabą?

- Kość znaleziona w Książnicach jest kością udową mamuta. Należała do dorosłego osobnika, ponieważ obie nasady kości, górna i dolna, były przyrośnięte do trzonu kości. Kość i osobnik już nie rósł. Nie można wskazać, co było przyczyną śmierci tego zwierzęcia — przekazał PAP dr hab. Piotr Wojtal z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.

Kość mamuta znaleziona w Książnicach. Co dalej z odkryciem z woj. małopolskiego?

Znaleziona nad Rabą kość mamuta trafi do kolekcji właśnie tego instytutu — Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie. W przypadku dokonania podobnego znaleziska, warto je zgłosić lokalnemu urzędowi gminy, muzeum, policji albo Polskiej Akademii Nauk. Choć podobnych reliktów odnaleziono w Polsce już sporo to, jak przekazał PAP Wojtal, ostatnio zgłoszeń takich dociera od znalazców mniej.

- W ostatnim czasie niestety zgłoszeń jest niewiele. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego tak jest. Oczywiście mamy nadzieję, że znalazcy będą nam zgłaszać takie odkrycia, ale pozostaje to ich dobrą wolą — zauważył rozmówca.

