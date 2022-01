Operacja czaszki sprzed 2000 lat! Metalowy implant znalazł się w głowie

Jakub Zygmunt Nauka

Nietypową czaszkę można oglądać w Muzeum Osteologii w Oklahoma City w Stanach Zjednoczonych. Na anormalnie wydłużonym ludzkim czerepie znajduje się metalowy implant. Zdaniem pracowników muzeum jest to dowód na to, że już przed tysiącami lat dokonywano operacji chirurgicznych. Co lepsze, z sukcesem!