Tegoroczna jesień jest jednym z najlepszych okresów w ciągu roku do obserwacji nocnego nieba. Dzień jest już wyraźnie krótszy, a pogoda wyjątkowo łaskawa, obdarowując nas wieloma bezchmurnymi dniami. W takich warunkach nie będzie większego problemu w dostrzeżeniu roju Orionidów na nocnym niebie.

Orionidy to rój meteorów związanych z kometą Halleya. Co roku pojawia się on na naszym niebie między 2 października a 7 listopada, ale jego maksimum przypada na różne dni. Zatem kiedy dokładnie będziemy mieli okazję zobaczyć noc spadających gwiazd?

Reklama

Rój Orionidów 2021. Kiedy zobaczymy?

Maksimum deszczu meteorów w 2021 roku przypada na noc ze środy 20 października na czwartek 21 października. Wówczas będą one najlepiej widoczne. Dostrzeżemy je gołym okiem i nie będzie potrzebny nam do tego żaden specjalistyczny sprzęt.

Widoczność Orionidów będzie w tym roku zależna od jeszcze jednego czynniku. 20 października przypada Pełnia Księżyca Myśliwych, która może nieco zaburzyć obserwację nocnego nieba.

Zdjęcie Aby zobaczyć Orionidy musimy udać się w bardzo zaciemnione miejsce, w którym nie ma sztucznego światła / Danny Lawson/PA Images / Getty Images

Noc spadających gwiazd. Jak się przygotować?

Zanieczyszczenie światłem zdecydowanie nie pomoże w podziwianiu Orionidów. Dlatego warto wybrać się tej nocy poza miasto, gdzie jego łuna będzie już słabo dostrzegalna. Wówczas deszcz meteorów będzie dużo lepiej widoczny.

W tym roku możemy się spodziewać nawet do 30 spadających gwiazd na godzinę. W niektórych latach deszcz Orionidów spadał z częstotliwością nawet 70 gwiazd na godzinę. Jest to niezwykle widowiskowe zjawisko i na pewno zainteresuje miłośników astronomii, jak i tych jeszcze nieprzekonanych do takich form spędzania wolnego czasu.

Przeczytaj:



Odważne wejście RegioJet na polskie tory



Salina Turda. Zadziwiająca kopalnia soli w Rumunii