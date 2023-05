Gdy tylko zapalimy światło, owady takie jak ćmy czy komary, zaraz krążą wokół jego źródła, co może mieć dla nich śmiertelne konsekwencje. Mogą zostać uwięzione w lampie lub stać się łatwym celem dla innych drapieżników, jak nietoperze lub pająki. Co więcej, to krążenie odwraca ich uwagę od zdobywania pożywienia, łączenia się w pary czy rozmnażania, jak zauważa Avalon Owens, pracownik Uniwersytetu Harvarda.

Teorii wyjaśniających to dziwne zachowanie na przestrzeni lat było mnóstwo. W 1965 roku jeden z badaczy postawił nawet hipotezę, że światła mogą w jakiś sposób naśladować feromony godowe. ― To była szalona teoria! Ale w tym momencie wszystkie teorie nie miały dowodów ― powiedział Yash Sondhi, badacz z University of Florida, który bada ćmy i systemy sensoryczne w rozmowie z Live Science.

Jednym z prostszych rozwiązań jest ewolucja. ― Przez ogromną większość historii ewolucyjnej noc była prawie całkowicie ciemna ― powiedział Avalon Owens. Pojawienie się sztucznych źródeł światła zaczęło imitować dzień. Wyjaśnienie zagadki było o tyle trudne, że obserwacja owadów w locie nie należała do najłatwiejszych zadań. Zastosowanie nowoczesnej technologii nieco rozwiązało ten problem i dało nowe światło na irytujący problem.



Dlaczego owady lecą do światła?

Międzynarodowy zespół naukowców postanowił sfilmować latające owady przy użyciu szybkiej kamery, a wyniki opublikowane zostały na platformie bioRxiv, udostępniającej prace naukowe jeszcze przed recenzją. Zauważyli coś nieoczekiwanego ― ćmy i ważki trzymały się plecami do światła tak często, jak to możliwe.

Wbrew oczekiwaniom przyciągania, owady nie kierują się bezpośrednio w stronę światła. Zamiast tego, odwracają swój grzbiet w kierunku światła, latając prostopadle do źródła. piszą naukowcy w abstrakcie swojej pracy

Wynika z tego, że owady naturalne światło nieba wykorzystują do utrzymania właściwej pozycji podczas lotu. Obecność dużej ilości źródeł sztucznego światła o nieregularnym wyglądzie najzwyczajniej sprawia, że owady są skołowane i nie wiedzą, jak lecieć.

Przeprowadzony eksperyment daje odpowiedzi na część pytań. Naukowcy nie wiedzą jeszcze, jak owady znajdują światło z daleka, oraz dlaczego jedne potrafią się wydostać, a inne zostają uwięzione.

Na razie Yash Sondhi zalecił, aby sztuczne źródła światła wybierać w cieplejszych barwach, oraz wieczorny odpoczynek bez dodatkowych źródeł światła. ― Jeśli twoje podwórko jest ciemne, mniej komarów prawdopodobnie znajdzie tam drogę ― podsumował.