Badanie przeprowadzone na grupie prawie 14 tysięcy mężczyzn w wieku powyżej 20 lat wykazało, że palacze e-papierosów zgłaszali znaczenie częściej zaburzenia erekcji od osób wolnych od tego nałogu.

Wykazano, że mężczyźni codziennie używający elektronicznych inhalatorów nikotynowych odnotowywali tego typu przypadłości aż 2,4 razy częściej od tych, którzy nigdy w życiu nie sięgnęli po tego typu używkę.

Mimo że e-papierosy są powszechnie uznawane jako mniej szkodliwa wersja palenia, nadal niosą za sobą różne negatywne skutki dla naszego zdrowia. Sięgając po tę formę "przyjemności", należy o tym pamiętać.

Co najbardziej interesujące, odsetek osób dorosłych płci męskiej zgłaszających różnego rodzaju zaburzenia erekcji wyniósł aż 20,7 procent. Oznacza to, że już co piąty mężczyzna zmaga się z takimi problemami.