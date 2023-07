Pęknięty kawałek metalu sam się "zagoił". Naukowcy w wielkim szoku

To nie powinno się wydarzyć, lecz tak właśnie było – naukowcy w trakcie eksperymentu zauważyli, że pęknięty kawałek metalu „wyleczył się”. Stwierdzili, że do tej pory nie widzieli czegoś podobnego. Czy jest to początek dla zupełnie nowej ery inżynierii?

Zdjęcie Pęknięty metal nagle zaczął sam się goić. Naukowcy stwierdzili, że byli świadkami bezprecedensowego wydarzenia (zdjęcie ilustracyjne) / citadelle / 123RF/PICSEL