Disney ogłosił datę inauguracji nowego statku wycieczkowego linii Disney Cruise Line. Disney Adventure to ósmy i zarazem największy statek wycieczkowy Disneya. Obiekt wyróżnia się gabarytami - ma 342 metry długości, 46 metrów szerokości i może pomieścić około 6000 pasażerów. Poza tym ta nowość cechuje się rozbudowaną ofertą. Ogrom atrakcji na statku robi wrażenie.

Ujawniono już część atrakcji. W Marvel Landing ma się znajdować m.in. Ironcycle Test Run, czyli rollercoaster! Będzie to najdłuższy rollercoaster do użytku na statku, mierzący ok. 250 metrów.