Na razie nie wiadomo, czy zakłady Perm Powder Plant zostały zaatakowane przez Siły Zbrojne Ukrainy za pomocą dronów kamikadze czy jednak doszło do wewnętrznego sabotażu. Tak czy inaczej, to katastrofa dla rosyjskiej armii, ponieważ zakład odpowiada za produkcję kluczowych komponentów m.in. do pocisków manewrujących i rakiet.