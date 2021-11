Perseverance dokonał ciekawego odkrycia na Marsie

Perseverance został wystrzelony na Marsa 30 lipca 2020 roku i dotarł na powierzchnię Czerwonej Planety w lutym. Jednak gotowy do rozpoczęcia pracy był dopiero niemal rok po opuszczeniu Ziemi. Łazik pobrał już trzecią próbkę do badań, którą udało się pozyskać wykonując odwierty w skałach. NASA udostępniło zdjęcia z tego zdarzenia na Twitterze.

W materiałach zebranych przez Perseverance można zauważyć zielonkawy minerał. Pracownicy NASA poinformowali we wpisie na Twitterze, że naukowcy mają pewne przypuszczenia, w jaki sposób oliwin znalazł się w tym miejscu, lecz na razie jeszcze ich nie wyjawili. Sam minerał jest jednym ze składników niektórych meteorytów. Biorąc pod uwagę fakt, że Perseverance został wysłany do zbadania krateru na Marsie, można się teraz domyślać, w jaki sposób on powstał.

Reklama

Oliwin występuje również na Ziemi i można go znaleźć chociażby w wulkanicznych skałach. Minerał jest używany do produkcji materiałów ogniotrwałych, technicznego szkła kwarcowego i znajduje zastosowanie w jubilerstwie.

Łazik Perseverance został wysłany z myślą o pobraniu minerałów z krateru Jezero i wysłaniu ich na Ziemię, by naukowcy mogli się lepiej przyjrzeć pozyskanym próbkom. Oliwin znalazł się w trzeciej próbce pobranej przez maszynę, a tych ma być docelowo ponad 40. Perseverance szacunkowo ma wrócić na Ziemię już w 2031 roku.