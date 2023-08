Perseverance uchwycił plamę na Słońcu. Obraca się w kierunku Ziemi

Łazik Perseverance przebywa na Marsie od kilkunastu miesięcy. Wraz z towarzyszem w postaci małego helikoptera Ingenuity. Pojazd wykonał już całe mnóstwo zdjęć na Czerwonej Planecie. Na jednym z ostatnich mamy okazję zobaczyć nie powierzchnię Marsa, a odległe Słońce.

Plama słoneczna na zdjęciu z łazika Perseverance

Perseverance skierował swoją kamerę w kierunku Słońca i uchwycił na fotografii wielką plamę. Zdjęcie zostało zrobione z użyciem instrumentu Mastcam-Z w dniu 20 sierpnia 2023 r. Mars znajduje się obecnie w innym miejscu od Ziemi i dlatego ta plama na naszej planecie na razie nie jest widoczna. Będzie ją można zobaczyć za kilka dni.

Reklama

Zdjęcie Słońce uchwycone przez Perseverance z powierzchni Marsa / NASA/JPL-Caltech/ASU / materiał zewnętrzny

"Ponieważ Mars krąży po drugiej stronie Słońca, Perseverance może zobaczyć zbliżające się plamy słoneczne ponad tydzień wcześniej niż my" - czytamy w oświadczeniu na stronie SpaceWeather.com

Plamy słoneczne to stosunkowo ciemne i chłodne obszary, w których pole magnetyczne Słońca jest szczególnie silne. Często są to miejsca, gdzie następnie dochodzi dla rozbłysków słonecznych oraz koronalnych wyrzutów masy. Niestety są to zjawiska, które są niekorzystne dla Ziemi. Mogą one wpływać na nawigację satelitarną i zakłócać sieci energetyczne. Dlatego ich śledzenie jest tak ważne.

NASA bada krater Jezero

Łazik Perseverance wylądował na Marsie w 45-km kraterze o nazwie Jezero. Niegdyś znajdowała się tam delta rzeki i dlatego wybrano to miejsce do badań pod kątem szukania oznak pradawnego życia, które niegdyś na Czerwonej Planecie mogło być powszechne. NASA we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną chce ponadto sprowadzić część próbek do zbadania w laboratoriach na Ziemi. Będzie to trudna misja, która to jest już w przygotowaniu. Niedawno testowano specjalne silniczki, które zostaną wykorzystane w rakiecie mającej wynieść materiał do badań na orbitę Marsa. Następnie zostanie on przechwycony przez specjalną sondę, która dostarczy je na Ziemię. Będzie to pierwsza misja w historii eksploracji kosmosu, gdy na naszą planetę zostaną dostarczone próbki z innego świata.