Badacze dodają też, że łazik odkrył te związki organiczno-mineralne w formacjach Máaz i Séítah za pomocą instrumentu o nazwie Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals (SHERLOC), czyli spektrometru ramanowskiego, wykorzystującego obrazowanie w małej skali i laser UV do mapowania cząsteczek organicznych i minerałów na powierzchni skał, który został zaprojektowany specjalnie dla misji Mars 2020.

Czy na Marsie jest woda?

Dokładne cząsteczki nie zostały jeszcze zidentyfikowane, ale obie formacje wykazują oznaki zmian wodnych - wskazuje to, że woda mogła odgrywać rolę w ich tworzeniu, co jest kolejnym kluczowym warunkiem sprzyjającym życiu, ale jednocześnie nie wyglądają tak samo pod względem liczby, rodzaju i powiązań mineralnych możliwych sygnałów organicznych, więc ich historia musiała się różnić gdzieś po drodze. Oznacza to, że Czerwona Planeta mogła mieć znacznie aktywniejszą przeszłość, niż sądziliśmy, co może mieć znaczące implikacje dla poszukiwań obcych form życia.

Nasze wyniki potwierdzają obserwacje z poprzednich misji robotów na Marsie, że Czerwona Planeta była kiedyś bogata w materię organiczną, związki złożone głównie z węgla i wodoru i że część tej materii organicznej można nadal wykryć miliardy lat później. Każde wykrycie, każda obserwacja daje nam nieco więcej informacji, które przybliżają nas do zrozumienia historii Marsa i tego, czy w przeszłości mógł on podtrzymywać życie dodaje Hollis.

Niestety na kolejny etap badań musimy jeszcze poczekać, bo aby wyciągnąć dalsze wnioski na temat pochodzenia znalezionej materii organicznej, musimy przetransportować próbki do ziemskich laboratoriów, gdzie naukowcy mogą użyć bardziej zróżnicowanego zestawu narzędzi o wyższej czułości, a misja Mars Sample Return (MSR) ma wystartować do końca dekady.

Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość, ale naukowcy są przekonani, że warto:

"Do tej pory jedynymi skałami marsjańskimi, jakie kiedykolwiek mogliśmy badać na Ziemi, były meteoryty. Zdobycie nienaruszonych skał marsjańskich, starannie przechowywanych i chronionych przed skażeniem, będzie nieocenione dla planetologii" - podsumowuje Hollis w wywiadzie dla Newsweeka.