Polacy odtworzyli pradawny super-lek. Jego właściwości zaskakują

W ramach wspólnego projektu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego polscy naukowcy podjęli się próby rekonstrukcji staropolskich leków. Badaczom udało się odtworzyć 25 dawnych receptur, w tym - jako jedyni na świecie - zrekonstruowali pradawny super-lek, bazując na oryginalnej recepturze. Medykament znany był już od starożytności, a promowano go także w staropolskim lecznictwie. Eksperci przeanalizowali właściwości specyfiku i jego działanie zaskoczyło wszystkich. Czym był teriak i w jakich przypadkach go zalecano?

Eksperci z Wrocławia odtworzyli receptury staropolskich leków. Zdj. ilustracyjne. /Michael Barera, CC BY-SA 4.0 DEED /Wikimedia