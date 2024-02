Obecnie choroby serca są jednymi z największych chorób cywilizacyjnych na świecie. Na choroby wieńcowe choruje ok. 200 milionów ludzi na globie. Jedną z najgroźniejszych chorób serca jest zawał mięśnia sercowego, znany jako atak serca. Nawet jeśli osobę uda się uratować, zostaje ona z nieodwracalnie uszkodzonymi komórkami mięśnia sercowego. Wywołuje do powikłania jak niewydolność serca. Obecne metody leczenia koncentrują się na łagodzeniu objawów i poprawie przepływu krwi, jednak nie mogą naprawić utraty kluczowych kardiomiocytów. Jednak jest szansa, że to się zmieni.

Naukowcy z Texas Heart Institute dowiedli bowiem, że serce samo może zregenerować utracone kardiomiocyty, naprawiając swoje mięśnie sercowe. Wymaga to odpowiedniego mikrośrodowiska, które trudno uzyskać, jednak jest możliwe. Badacze ustalili, że w sercu może zajść dynamiczna synergia między istniejącymi kardiomiocytami a komórkami odpornościowymi i fibroblastami serca. Mogą koordynować swoje działania, prowadząc do rozmnożenia kardiomiocytów, tym samym naprawiając utraconą tkankę mięśnia sercowego.

Potencjał regeneracji serca

Możliwości tego odkrycia mogą być przełomowe dla medycyny. Sugerują, że w przyszłości jest szansa na odwracanie efektów ciężkich chorób serca jak zawał. Wystarczyłoby opracowanie terapii, które wytwarzałyby wymagane mikrośrodowisko, a nie skupiało się na aktywacji konkretnego rodzaju komórek. Wystarczy tylko dać sercu odpowiednie warunki, a te wykorzysta swoje naturalne możliwości do samonaprawy.

Na razie jest to pierwszy krok, który wymaga kolejnych badań z różnymi zmiennymi, aby potwierdzić prawdziwość hipotezy. Niemniej stanowi niezwykle ważny krok, bo gdyby udało się ją potwierdzić, otwierają się możliwości nowych zaawansowanych terapii. Te mogą pomóc milionom ludzi na całym świecie.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Nature Cardiovascular Research.