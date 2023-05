Od dawna wiemy, że gdyby istniał niezawodny sposób precyzyjnego dostarczania leków do wymaganego miejsca w organizmie, miałyby one szansę działać skuteczniej, przy okazji oszczędzając zdrowe komórki, które mogą ucierpieć podczas terapii. Szczególnie w przypadku naprawdę dewastującego leczenia onkologicznego, które obecnie atakuje nie tylko chore, ale i otaczające zmiany zdrowe tkanki - to właśnie z tego powodu coraz częściej słyszymy o nanorobotach do dostarczania leków na miejsce i uwalniania ładunku tylko w miejscu guza.



Polska innowacja. Leki w formie nanowłókniny

Swój pomysł w tym temacie zaprezentowali także naukowcy Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy opracowali nowy system podawania leków. A mowa o rewolucyjnej nanowłókninie, która pozwala ich zdaniem kontrolować czas uwalniania substancji po podaniu lekarstwa oraz upewnić się, że lek trafia tylko do chorych tkanek, skupiając się na problemie i omijając inne obszary organizmu.



Stosując metodę elektroprzędzenia roztworów polimerowych, wytwarzamy mikro- oraz nanowłókna, z których następnie formujemy włókninę. Metoda ta polega na wytwarzaniu cienkich włókien za pomocą sił pola elektrycznego, które - przeplatając się ze sobą w przypadkowy sposób - tworzą nanomateriał tłumaczy Jakub Włodarczyk z CMPW PAN.

Zdjęcie Na pierwszy rzut oka wygląda jak kartka papieru, ale mikroskop ujawnia wyjątkową strukturę nanowłókniny / 123RF/PICSEL

Efektem tego procesu jest arkusz materiału, który na pierwszy rzut oka przypomina kartkę papieru czy płótno o grubości poniżej 1 mm. Oglądany za pomocą mikroskopu elektronowego ujawnia jednak swoją strukturę, a mianowicie naturalne rusztowanie komórkowe przypominające to występujące w żywym organizmie.



Dzięki temu materiał może być zasiedlony przez komórki i przyspieszać regenerację chorych tkanek, a także pełnić funkcję terapeutyczną przez uwalnianie substancji leczniczych. Jak wyjaśnia jeden z badaczy, aby osiągnąć zamierzony rezultat, wytwarzany jest przeplot mikrowłókien zwierających lek z nanowłóknami polimeru różniącego się od nich zwilżalnością przez wodę.



Leki można wprowadzić do hydrofobowych polimerów, które są odporniejsze na działanie płynów biologicznych w ciele, dzięki czemu mogą się powoli rozpuszczać i być dostarczane do organizmu przez długi czas, np. cały rok lub rozpuszczać się błyskawicznie i dostarczać lek tylko przez kilka godzin. A kiedy należy się spodziewać leków w formie nanowłókniny w szerokim użyciu?



Niezbędne jest jeszcze przeprowadzenie wielu badań przedklinicznych, aby zyskać stuprocentową pewność bezpieczeństwa jego stosowania. Na razie z sukcesem udało nam się zakończyć etap badań laboratoryjnych. Sprawdzono szybkość uwalniania leków w warunkach symulujących ludzki organizm, a także na komórkach podsumowuje Jakub Włodarczyk.