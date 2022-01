Nie bez powodu psy są nazywane najlepszym przyjacielem człowieka. Czworonogi od tysięcy lat trwają przy ludziach i są znane ze swojej wierności. Od dawna już wiemy, że są one w stanie zrozumieć pojedyncze wyrazy a nawet proste zdania. Naukowcy postanowili sprawdzić jak daleko to ich rozumowanie sięga. Okazuje się, że psy ponownie zaskakują.

Laura Cuaya z Uniwersytetu Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie opublikowała ostatnio wyniki badań na swoim psie Kun-kunie. Neurobiolog zaciekawiła reakcja jej zwierzaka na Węgrów, którzy bardzo przyjacielsko podchodzili do czworonoga.

Zauważyliśmy, że ludzie w Budapeszcie są bardzo przyjacielscy w stosunku do psów i bardzo często podchodzą do nich i z nimi rozmawiają. Kun-Kun zwykle zwraca swoją uwagę na ludzi, więc zastanawiałam się, czy zauważy, że ludzie w Budapeszcie mówią innym językiem zdradziła Laura Cuaya w rozmowie z Live Science.

Reklama

Cuaya wraz ze swoim zespołem zebrali grupę 18 psów (Kun-kun również do niej należał) i sprawdzili, czy rzeczywiście psy są w stanie rozpoznać, gdy ktoś mówi do nich w innym języku. Badanie przeprowadzono z użyciem obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Zwierzęta zostały przypięte, by skany mózgu mogły wyjść jak najdokładniejsze. Naukowcy puszczali zwierzętom kolejno trzy nagrania. Jednym z nich "Mały Książę" w języku węgierskim, drugie zawierało ten sam tekst w języku hiszpańskim, a trzecim był ludzkich odgłosów nieprzypominających ludzkiej mowy.

Mózg zwierząt reagował inaczej w każdym z przypadku, co oznacza, że psy nie tylko były w stanie rozróżnić znajomy język od obcego, lecz również mowę od szmerów. Naukowcy podejrzewają, że pierwotna kora mózgowa i wtórna kora mózgowa pozwalają tym zwierzętom przetwarzać mowę dwuetapowo. W pierwszym z nich rozróżniają, czy dany dźwięk jest mową, czy nie. Z kolei w drugim psi mózg dostrzega różnice między znanym językiem a obcym.

Co więcej, badanie pokazało, że wraz z wiekiem zwierzęcia wzrastała aktywność jego wtórnej kory mózgowej, co pokazuje, że starsze psy są lepsze w rozróżnianiu języków. Naukowcy podejrzewają, że psy nie są jedynymi zwierzętami, które są w stanie to zrobić, lecz wskazują, że są wyjątkowe ze względu na to, że nie muszą być specjalnie szkolone, by poprawnie rozróżnić znajomy język od obcego.